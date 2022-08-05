نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ20 الف ريال فقط.. استلم سيارة فورد مستعملة بحاله ممتازة ومواصفات رائعة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات فورد مستعملة في السعودية، تعد سيارات الفورد من السيارات الشهيرة والتي لها شعبية كبيرة جدًا بين مشتري السيارات حول العالم، وهي من أكثر السيارات التي نشاهدها في الشوارع ولذلك نقدم لكم حزمة من سيارات الفورد المستعملة المقدمة من قبّل بعض مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم السيارة مع بعض المواصفات ويمكنكم تجربتها عدة أيام للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في السيارة ومُهلة من أجل استرجاعها.

سيارات فورد مستعملة في السعودية

من سيارات الفورد المقدمة في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة كل مما يلي:-

1. سيارة فورد إكسبدشن 3.5L EcoBoost XLT 2019 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة في عام 2019م وهي سيارة عائلية كبيرة تتكون من خمسة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، لون السيارة من الخارج فضي أقرب إلى النحاسي وهي كبيرة وواسعة من الداخل، أقصى ممشى تبلغه السيارة هو 60 ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة في الرياض مستعملة يبدأ من 165 ألف ريال سعودي وللتساوم بشأن السعر أو لمعرفة أي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +966557340524.

2. سيارة فورد تيريوس 2011 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

في عام 2011م تم إصدار السيارة في ألمانيا ويتم بيعها في منطقة تبوك مستعملة بسعر يبدأ من 20 ألف ريال سعودي، هي سيارة لونها الخارجي أسود وتتكون من أربعة أبواب وأقصى مسافة قد تبلغها السيارة هي 231 ألف كيلو متر وناقل الحركة أوتوماتيكي ويمكنكم الحصول على تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +966596280013.

3. سيارة فورد موستانج 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

أقصى مسافة قد تبلغها السيارة هي 141 ألف كيلو متر وتم إصدارها في ألمانيا في عام 2013م، السيارة موجودة في مدينة جدة ولونها الخارجي أخضر ومناسبة للكثير من فئات الشباب بسعر يبدأ من 73 ألف و500 ريال سعودي حيث أنها تعمل بوقود البنزين وناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من بابين ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966115202757.

4. سيارة فورد إكسبيديشن 2010 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

سيارة فورد إكسبيديشن من أفضل سيارات فورد الألمانية وتم تقديمها بسعر يبدأ من 33 ألف ريال سعودي، وهي من فئة السيارات العائلية كبيرة الحجم والتي تتكون من خمسة أبواب، ممشى السيارة يبلغ 320 ألف كيلو متر وهي موجودة في مدينة الدمام وللحصول على تفاصيل إضافية اتصل على رقم +966115202757.