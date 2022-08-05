نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العصرية الفخمة بجد… سيارة كيا جراند سيراتو 2022 تعرف على اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الرائعة في المقال التالي

سيارة كيا جراند سيراتو 2022 ،تدخل سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ضمن سيارات السيدان التي تم تصنيعها في كوريا وقد لاقت إعجاب كبير لجودتها الكبيرة مقابل سعرها المناسب للكثير من العملاء وتتنافس مع العديد من السيارات خاصة بعد إضافة شركة كيا للعديد من التقنيات الحديثة والتحديثات للإصدار الجديد خاصة لان السيارة عملية ولا تستهلك معدل كبير من الوقود لقطع مسافات كبيرة و نستعرض معكم أهم إمكانيات السيارة وأسعارها. سيارة كيا جراند سيراتو 2022 مواصفات محرك كيا جراند سيراتو 2022 تعتمد سيارات كيا جراند سيراتو 2022 على محرك تبلغ قوته الإجمالية 130 حصان.

جراند سيراتو 2022 على محرك تبلغ قوته الإجمالية 130 حصان. ويعمل بعزم دوران يقدر بنحو 155 نيوتن لكل متر.

تصل سعة محرك السيارة إلى 1600 سي سي و أقصى سرعة لها 180 كيلومتر في الساعة.

تتسارع كيا جراند سيراتو من السكون وحتى 100 كيلومتر خلال فترة زمنية لا تتعدى 11.6 ثانية.

معدل استهلاك الوقود منخفض حيث وتستهلك 6.9 لتر من الوقود فقط لقطع مسافة 100 كم. مواصفات الأمن والسلامة كيا جراند سيراتو 2022 تشمل سيارة كيا جراند سيراتو العديد من أنظمة الأمان مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS .

تشتمل على وسائد هوائية.

تحتوي على نظام فرامل من نوع EBD .

يوجد بها قفل مركزي وتتميز بعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تحتوي على حساسات للركن.

يوجد بها كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف. مزايا سيارة كيا جراند سيراتو 2022 تحتوي على شاشة ملونة تعمل عن طريق اللمس.

يوجد بها فتحة سقف كهربائية.

يتوفر منها ألوان متعددة مثل الأحمر والأزرق والأبيض والفضي والأسود.

تحتوي على نظام إضاءة أمامية تعمل بتقنية الليد وخلفية.

يمكن تشغيل المحرك عن بعد.

تتميز بعجلة قيادة وناقل حركة مطعم بالجلد الفاخر.

تحتوي على مسند اليد خلفي.

تتميز بثباتها على الطرق المختلفة وعند المرتفعات. أبعاد سيارة كيا جراند سيراتو 2022 طول كيا جراند سيراتو 2022 حوالي 4640 ملليمتر أما عرضها يقدر بنحو 1800 مليمتر وترتفع عن الأرض بمقدار 1450 مليمتر.

يقدر طول قاعدة العجلات بنحو 2700 ملليمتر ومساحة التخزين الحقيبة الخلفية تتسع ل 502 لتر.

جنوط عجلات السيارة ب مقاس 15 و 16 بوصة تختلف حسب الفئة. سعر كيا جراند سيراتو 2022 تتراوح أسعار سيارة كيا جراند سيراتو 2022 من 74,546 ريال سعودي وحتى 109,248 ريال سعودي للخمسة إصدارات. عمر شويل - جدة السيارة العصرية الفخمة بجد... سيارة كيا جراند سيراتو 2022 تعرف على اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الرائعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة العصرية الفخمة بجد… سيارة كيا جراند سيراتو 2022 تعرف على اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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