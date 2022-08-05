نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة لادا نيفا العالمية ومميزاتها وسعرها في مصر والموعد التي تنطلق فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا، تعد مواصفات وأسعار سيارة Lada Niva في السعودية من أهم المعلومات التي يبحث عنها الكثير ، مع الاهتمام الكبير بمعرفة المواصفات التي تتمتع بها السيارة من حيث تصميمها الخارجي والداخلي أيضًا، وهذه السيارة تتوفر في جميع الأسواق سواء المحلية أو العالمية ، ويجمع تصميمها بين الحديث والكلاسيك ، ومن خلال مقالنا سوف نقدم المواصفات الأساسية للادا.

مواصفات سيارة لادا نيفا

من بين مواصفات سيارة Lada ما يلي:

تتمتع السيارة بمحركًا قوته مائة وتسعة وعشرين حصانًا.

سعة المحرك في السيارة لتر ونصف.

مصدات السيارة مصنوعة من البلاستيك.

عجلات السيارة شديدة المقاومة للكسور ، كما أنها مقواة بشكل جيد.

تم تجهيز المقاعد داخل السيارة بأغطية من المطاط لضمان النظافة.

أهم مميزات لادا نيفا

تتميز السيارة بالعديد من المميزات ومنها ما يلي:

تعتبر المكابح من النوع الذي يمنع الانغلاق للحفاظ على السلامة والأمان في السيارة.

السيارة لديها عجلات رياضية قوية.

تحتوي السيارة أيضًا على نظام فرامل يستخدم EBD الخاص.

وسائل سلامة المركبات حديثة وقوية.

تم وضع الوسائد الهوائية لتقلل من امتصاص الصدمات.

معلومات عن سعر السيارة لادا

سيارة Lada Niva تتوفر في الأسواق العالمية والمحلية، وبحسب المعدات يختلف السعر، حيث بلغ سعرها في السوق السعودي أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، أي ما يعادل السعر العالمي 8 دولارات.

أسعار سيارة لادا نيفا

الأسعار الخاصة بهذا النوع من السيارات بالنسبة لمستوى التجهيز الخاص بالسيارة، فإن التجهيزات لها تأثير على تكلفة شراء السيارة وأيضا الفئة.

موعد عرض لادا نيفا 2022 في مصر

ينتظر السوق المصري الإعلان عن موعد عرض سيارة Lada Niva 2022 ذات الدفع الرباعي والتي أطلق عليها المصنع اسم Lada niva Vision 4×4.

ويسميها المصريون باسم الوحش الروسي ، واستطاعت السيارة أن تفرض نفسها في السوق المصري منذ أول صنف للسيارة عام 1977 ، ولا تزال قوات الأمن المصرية تستخدم سيارات لادا إلى يومنا هذا.

ويتوقع الخبراء أن تستقبل السوق المصرية سيارة Lada Niva 2022 الجديدة بالكامل ذات الدفع الرباعي في الربع الأخير من العام الجاري.