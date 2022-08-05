نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسعار وتقسيط سيارة إم جي MG السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار وتقسيط سيارة إم جي MG السعودية .. الكثير من المواطنين المهتمين بالسيارات يبحثون عن أسعار السيارات المنخفضة وكذلك السيارات كسر الزيرو والتي أسعارها تكون لقطة بالنسبة لهم وفي وسط كل هذا هناك عروض وخصومات تحدث على أسعار السيارات إم جي mg في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نقوم بعرض احدث العروض الترويجية التي يقوم بها فرع وفروع إم جي في السعودية وأكبر نسبة تخفيضات في أسعار السيارات وكذلك عروض تقسيط السيارة وقسائم التوفير الخاصة بالعملاء وبالسوق السعودي.

أسعار وتقسيط سيارة إم جي MG السعودية

ويتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن سعر السيارة إم جي إذا تم شراءها كاش mg فيتراوح سعرها .

ما بين 34500 ريال سعودي و 47 ألف ريال سعودي وأما عن عروض التقسيط على السيارة .

فسيتم إعفاء المتقدم بطلب الحصول على السيارة من الدفعة الأولى من هامش ربح صفر.

وكذلك بلا رسوم إدارية بقسط يبدأ من 479 ريال سعودية مع مدة ضمان 6 سنوات أو 200 ألف كيلو حركة للسيارة .

وبالنسبة للسيارة mg 6 في المملكة العربية السعودية فبالكاش يبدأ سعرها من 61 ألف ريال سعودي وكذلك لسعر 71900 ريال سعودي.

وتقسيط السيارة ذاتها بقسط يبدأ من 953 ريال سعودي شهريًا بجانب ضمان 6 سنوات أو 200 ألف كيلو متر.

وكذلك الإعفاء من أول دفعة من القسط وصفر ربح وكذلك بلا أي مصروفات إدارية.

والسيارة mg zs صاحبة الشهرة الأوسع في المملكة العربية السعودية للإصدار الخاص بالعام 2022 فهي سعرها 53500 ريال سعودي.

ويصل إلى 61500 ريال سعودي وذلك وفقًا للفئة التي ستختارها من بين الفئات التي تصدر للسيارة وإمكانياتها .

وكذلك كمالياتها وبالنسبة لعرض التقسيط الخاص بها فإن الفروع الخاصة بالشركة تقوم بالإعفاء من الرسوم الإدارية.

وكذلك الدفعة الأولى من القسط وتدفع شهريًا 825 ريال سعودي وكذلك بلا أي زيادة على سعر السيارة الكاش وبلا أي أرباح.

وأخيرًا السيارة mg az 8 في المملكة العربية السعودية 2022 فسعر السيارة بالأسواق السعودية .

يتراوح بين 89900 ريال سعودي حتى 107 ألف ريال سعودي ومميزات تقسيطها أنها سيتم إعفاء الشخص من القسط الأول .

وإعفاءه أيضًا من الرسوم الإدارية وهامش الربح صفر بقسط شهري يبدأ من 1411 ريال سعودي بضمان 6 سنوات أو 200 ألف كيلو.