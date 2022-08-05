لمحبي السيارة تويوتا بمواصفاتها اليابانية للبيع بمبلغ 4000 ريال سعودي فقط

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لمحبي السيارة تويوتا بمواصفاتها اليابانية الأن بمبلغ 4000 ريال سعودي فقط يمكنك الحصول على السيارة تويوتا بمواصفاتها المعروفة والشهيرة من داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية ويمتلأ سوق السيارات المستعملة بالعديد من السيارات تويوتا ومرسيدس بأسعار مخفضة. كما متوفر في سوق السيارات المستعملة بالسعودية سيارات كيا بالمواصفات الكورية المعروفة وتمتاز سيارات ريو بقوة محركها وإمكانياتها الأوتوماتيك مع توافر سيارات كيا بوقود ديزل أو بنزين، ويضم السوق المستعمل الكثير من السيارات بجميع الماركات المشهورة والمعروفة للسيارات بأقل الأسعار التي تصلح لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين. سيارة تويوتا أنوفا 2019: للبيع سيارة تويوتا أنوفا موديل 2019 مستعملة بسعر 4000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا أنوفا متوفرة للبيع في مدينة الباحة.

السيارة تويوتا أنوفا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة تويوتا أنوفا بلغ 61000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا أنوفا البنزين.

السيارة تويوتا أنوفا متوفرة بلون فضي خارجي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا أنوفا يرجى الإتصال على الرقم 0580250585 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966580250585. سيارة مرسيدس SEL موديل 2009: للبيع سيارة مرسيدس SEL أول إستخدام 2009 مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

السيارة مرسيدس متواجدة للبيع في مدينة الرياض.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة مرسيدس سجل 135000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة مرسيدس أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة مرسيدس SEL أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة مرسيدس البنزين.

للحصول على السيارة مرسيدس SEL مستعملة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0590131128 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 009666590131128. سيارة تويوتا كامري موديل 2008: للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2008 مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري موجودة في مدينة مكة المكرمة.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري سجل 85000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى الإتصال على 0590131128 أو من خلال الواتس آب على 00966590131128. سيارة تويوتا كامري: للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة بسعر 6000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري تحت الضمان ومتاحة في مدينة جدة.

يمكن تقسيط السيارة تويوتا كامري بدفع مقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 750 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 1157000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون أبيض خارجي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

يوجد في السيارة مكيف وريموت كنترول ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ومثبت سرعة وجنوط.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على الرقم 00966590964317. عمر شويل - جدة لمحبي السيارة تويوتا بمواصفاتها اليابانية للبيع بمبلغ 4000 ريال سعودي فقط - ثقفني

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