سيارة BMWX5 موديل 2022 بمزايا رائعة في السوق السعودي

سيارة BMWX5 موديل ٢٠٢٢ م احدي إنجازات الشركة الألمانية BMW الشهيرة على مستوى العالم في عالم السيارات، فقد تم اكتساح سيارة BMWX5 موديل ٢٠٢٢ السوق السعودي بكل نجاح بعد طرحها قريبا، وتمكنت السيارة أن تحتل التريند نظراً لأنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات حيث أنها تتمتع بدرجة كبيرة من الرفاهية وتتميز بالفخامة والدقة مع تصميم أنيق ومختلف عن جميع الأشكال السابقة.

أهم مزايا سيارة BMWX5 موديل 2022 م

لقد أبدعت الشركة الألمانية BMW في تصميم شكل سيارتها الجديدة لعام ٢٠٢٢ م حيث أنها تتميز بمزايا خرافية في تركيبها الداخلي والخارجي ومن هذه المزايا والمواصفات:

تأتى السيارة بتصميم فريد من نوعه فهي تأتى بأبعاد جديدة ومبتكرة ذو طابع رياضي حيث يبلغ أبعاد السيارة ٤،٩٤٤ مم وبلغ العرض ٢،٠٠٤ مم فيما يبلغ ارتفاعها إلى ١،٧٤٥م وطول قاعدة العجلات ٢،٩٧٥ملم.

يتكون المحرك الأول لدى السيارة من ٦ أسطوانات في خط مستقيم وبسعة لآري ٣،٥ لتر بقوة ٣٣٠ حصان وبها ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ٣ سرعات.

كما أن السيارة تتميز بان المحرك الثاني للسيارة مكون من ٨ أسطوانات بسعة ٤،٤ لتر تربو بقوة تصل إلى ٥٣٠ حصان مع ٧،٥٠ نيوتن ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ سرعات.

يتكون المحرك الثالث في السيارة من 8 أسطوانات بسعة قوة ٤،٤ لتر مزدوج ألتربو بقوة تصل إلى ٦٢٥ حصان يصل إلى ٧٥٠ نيوتن/متر .

تأتي سيارة BMWX5 موديل ٢٠٢٢ م الجديدة بتصميم داخلي رهيبة حاملا من الأمام وجهة رياضية مليئة بالإضاءة الخافتة الجذابة.

سعر بيع سيارة BMWX5 موديل ٢٠٢٢ م المقرر لها بالسوق السعودي

اكتسحت سيارة BMWX5 موديل ٢٠٢٢ م في كافة الأسواق السعودية حيث تنافس هذه السيارة معظم السيارات الحديثة التي طرحت قريبا في السوق السعودي وقد توفرت السيارة على ثلاث فئات لكي تناسب جميع الفئات وقد قرر بيع سيارة BMWX5 موديل ٢٠٢٢ بالأسعار المقررة لها بالسوق السعودي كما يلي: