نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة بسعر رخيص بالسعودية وبإمكانيات عالية في المقال التالي

توجد سيارات تويوتا وانواع أخرى عديدة بأسعار قليلة للبيع في السعودية، وبحالة جيدة من الداخل والخارج، خاصة الماكينة الخاصة بهم، مثل سيارة تويوتا باريس ٢٠٠٧، وتويوتا رش ٢٠٢١ والخ، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم إمكانيات هذه السيارات المستعملة التي تعرض بأقل سعر في السعودية. سيارة هاوتاي A25 ٢٠٠٧ مستعملة للبيع للبيع سيارة هاوتاي A25 ٢٠٠٧ تتمتع بناقل حركة مانيوال يناسب الأشخاص المبتدئين في السواقة، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

متوفره السيارة باللون الفضي.

كما أن هذه السيارة تتميز بجنوط حديد، ومرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هاوتاي A25 ٢٠٠٧ للبيع بسعر ٥,٠٠٠ ريال سعودي

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595027587,+966595027587. للبيع سيارة تويوتا باريس ٢٠٠٧ مستعملة سيارة تويوتا باريس تتمتع بطراز اتوماتيك رائع، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

متوفره السيارة باللون الأحمر اللامع الجذاب.

كما أن هذه السيارة تتميز بأنها نظيفة من الداخل والخارج ولا يوجد بها أي عيوب أو خدوش

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية ومقاعد خلفية، وجنوط ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣٠٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا باريس ٢٠٠٧ للبيع بسعر ٧,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0582434424,+966582434424. سيارة تويوتا رش ٢٠٢١ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا رش ٢٠٢١ تتمتع بطراز اتوماتيكي مميز، وهيكل ٤*٤ الذي يبحث عنه معظم الأشخاص، خاصة الشباب.

متوفره السثيارة باللون الأسود الجذاب، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش الجيد، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مشغل اسطوانات، ومكيف، وجهاز إنذار، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، ووسادة هوائية للسائق، ووسادة هوائية للركاب.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٥٣,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا رش ٢٠٢١ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0548084440,+966548084440. عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة بسعر رخيص بالسعودية وبإمكانيات عالية - ثقفني

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