سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار رخيصة في السعودية

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إذا كنت من الباحثين عن سيارة ذات سرعات عالية ومحرك قوي وبسعة خزان وقود كبيرة وهيكل متين وقوي إذن فأنت بحاجة إلى السيارات من نوع تويوتا اليابانية الصنع والمتوفرة في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية بأسعار منخفضة للغاية فبادر بالحصول عليها. سيارة تويوتا كامري سنة الصنع موديل 2004 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع موديل 2004 مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري متاحة للبيع في مدينة الطائف.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 109000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى الإتصال على الرقم 0563159698 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966563159698. للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2006 مستعملة سيارة تويوتا كورولا موديل 2006 مستعملة بسعر 6000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة تويوتا كورولا عن طريق دفع مقدم 500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة للبيع في مدينة سكاكا.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا بلغ 2000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا مانيوال.

كما متوفره اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

كما أن السيارة تويوتا كورولا بها ريموت كنترول.

السيارة تويوتا كورولا بها الدهان الأصلي وليس بها أى خدوش أو صدمات.

كما يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0595598674 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 009665955986. سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 مستعملة يوجد للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

كما أن السيارة تويوتا كورولا مستعملة متاحة للبيع في مدينة المدينة المنورة.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كورولا سجل 141000 كيلو متر.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار رخيصة في السعودية - ثقفني

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