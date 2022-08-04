سعر سيارة Toyota Land Cruiser Prado VXL في السعودية وبالدولار مميزات لاند كروزر برادو 2022

سعر سيارة Toyota Land Cruiser Prado VXL في السعودية ، في مايو 1996 تم طرح الجيل الثاني من لاند كروزر برادو للبيع تم تطويره من خلال تطبيق تصميم Highlux surf. حيث تألفت المجموعة من 3 أبواب قصيرة (قدرة ركوب تتسع لخمسة أشخاص) مع صفين من المقاعد و 5 أبواب طويلة (قدرة ركوب تتسع لـ 8 أشخاص) مع 3 صفوف مقاعد قابلة للفصل والكثير من المميزات الأخري لسيارة تويوتا لاند كروزر برادو.

سعر سيارة Toyota Land Cruiser Prado VXL في السعودية

سعر أعلى طراز Toyota Land Cruiser Prado VXL (ديزل) هو Rs، 96،30،000 لكح (معرض سابق ، دلهي).

المواصفات الرئيسية لتويوتا لاند كروزر برادو

تميز شكل الجسم بتنوع كبير من المصابيح الأمامية متعددة العواكس وتصميم دائري ،من خلال اعتماد مقاعد ثانية قابلة للفصل بنسبة 6: 4 ، فقد مكّن المستخدمين من ذلك لها ترتيب مقعد مختلف بطريقة مسطحة بالكامل.

بالنسبة للمحرك ، تتوفر الأنواع التالية: محرك بنزين V6 DOHC سعة 3.4 لتر ومحرك DOHC سعة 2.7 لتر رباعي الأسطوانات ديزل.

أنواع ناقل الحركة متوفرة بـ 5 سرعات يدوي و 4 سرعات أوتوماتيكي ، تم تغيير نظام القيادة من دفع رباعي بدوام جزئي إلى دفع رباعي بدوام كامل ، و 3 أنواع من القيادة 4WD إلى 4WD بدوام كامل ، و 3 أنواع من وضع القيادة ، نطاق / مركز تفاضلي مجاني وقفل تفاضلي منخفض / مركزي ، متاح.

من أجل ميزات السلامة ، تم تجهيز جسم أمان الاصطدام GOA و ABS و Dual SRS Airbag وزجاج القطع بالأشعة فوق البنفسجية ونظام منع تشغيل المحرك.

بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة للنوع القياسي المزود بناقل حركة أوتوماتيكي ، يتوفر كل من نظام التحكم في ثبات السيارة النشط ونظام التحكم في ثبات السيارة كخيار.

مميزات Toyota Land Cruiser Prado VXL 2022

تألفت المجموعة من 3 أبواب قصيرة (قدرة ركوب تتسع لخمسة أشخاص) مع صفين من المقاعد و 5 أبواب طويلة (قدرة ركوب تتسع لـ 8 أشخاص) مع 3 صفوف مقاعد قابلة للفصل. تميز شكل الجسم بتنوع كبير من المصابيح الأمامية متعددة العواكس وتصميم دائري. من خلال اعتماد مقاعد ثانية قابلة للفصل بنسبة 6: 4 ، فقد مكّن المستخدمين من الحصول على ترتيب مقاعد مختلف بطريقة مسطحة بالكامل ، بالنسبة للمحرك تتوفر الأنواع التالية: محرك بنزين V6 DOHC سعة 3.4 لتر ومحرك DOHC سعة 2.7 لتر رباعي الأسطوانات ديزل ،أنواع ناقل الحركة متوفرة بـ 5 سرعات يدوي و 4 سرعات أوتوماتيكي ، تم تغيير نظام القيادة من 4W بدوام جزئي .