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عمر شويل - جدة سيارات للتنازل من غير مقابل لظروف السفر للخارج والتقبيل بأقل قيمة للقسط، تتوفر سيارة هيونداي سنتافي 2021 بتجهيزات نص فل طالع عدادها 21400 كم للتقبيل بدون شروط، ماكينة 6 سلندر حجمها 2.5 لتر تعطي قوة 180 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: أربع أنظمة للقيادة، حساسات أمامية وخلفية، تنبية التصادم، مكيف منفصل، كاميرا خلفية، فتحة بنوراما، شاشة تدعم تشغيل جميع الأنظمة، جنوط 19 إنش، ليد نهاري، مراتب قماش، ستاير خلفية، دركسيون جلد متعدد الاستخدامات، نظام قيادة الذاتية إضافة إلى نظام تنبيه الخروج عن المسار. السيارة للتنازل بداعي السفر والتقبيل بدون مقابل عبر مصرف الراجحي، قيمة القسط الشهري 1750 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 15 شهر ومتبقي سداد 45 قسط.

سيارات للتنازل من غير مقابل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل بجدة سيارة تويوتا هايلاندر هايبرد 2022 طالع عدادها 10 آلاف كم، محرك 4 اسطوانات حجمه 2.5 لتر وناقل الحركة أوتوماتيكي، تم إضافة تظليل وحماية للأرضيات بالاضافة إلى الزجاج الامامي والشمعات. المواصفات والتجهيزات: جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة، جناح خلفي، انوار ليد، شبك أمامي أسود مع إطار فضي، نظام دخول ذكي، مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات انعطاف + طي كهربائي + نظام تسخين، تشغيل بصمة، مقاعد قماش، مكيف اوتوماتيك، شاشة معلومات متعددة 4.2 بوصة.

السيارة مزودة أيضاً بنظام صوتي بشاشة لمس 8 بوصة، أربعة منافذ USB للشحن (2 أمامية و 2 خلفية)، نظام حماية ما قبل التصادم، مثبت السرعة، كاميرا خلفية، وسائد هوائية، فرامل مانعه للإنغلاق، نظام التحكم بالتوازن، نظام مراقبة ضغط الاطارات. السيارة للتنازل لظروف السفر على بنك الامارات بقسط شهري 2158 ريال، تم سداد دفعة أولى بقيمة 15 الف ريال + قسط واحد ومتبقي سداد 59 قسط + دفعة أخيرة 37 ألف ريال.

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا نص فل موديل 2020 طالع عدادها 119000 كم للتنازل بدون مقابل، محرك 4 اسطوانات حجمه 2.5 لتر يعطي قوة 179 حصان والقير أوتوماتيك، البودي به حكه بسيطة في الرفرف ومثلها على الباب من نفس الجهة. المواصفات والتجهيزات: مثبت سرعة ذكي، مكيف متعدد المناطق، تشغيل ذكي، جنوط 18 انش، نظام إضاءة LED، مقاعد جلد، تحكم دريكسون، يو اس بي + سي دي + AUX، بلوتوث، نظام تدفئة وتحكم بالمقاعد، حساس ضغط الإطارات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية. السيارة للتقبيل بداعي السفر عن طريق شركة تمويل للتأجير والتقبيل بدون مقابل، قيمة القسط الشهري 1990 ريال مدفوع منها 31 قسط ومتبقي سداد 29 قسط.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط

تتوفر للتنازل بالتقسيط بدون مقابل سيارة MG5 موديل 2021 قراءة عدادها 24000 كم، محرك 4 سلندر حجمه 2.5 لتر يعطي قوة 118 حصان والقير اوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: مقاعد مخمل، تكييف بتحكم يدوي، مثبت ذكي للسرعة، نوافذ كهربائية، تحكم مقود، مرايا جانبية كهربائية، يو اس بي + مدخل AUX، حساس لمراقبة ضغط الإطارات، خاصية دعم المكابح، جنوط مقاس 15 إنش. السيارة متوفرة للتنازل تقسيط بدون مقابل بغرض السفر بقيمة 972 ريال للقسط، تم دفع أقساط سنة وشهرين ومتبقي سداد 46 قسط + دفعة تملُك قيمتها 11 ألف ريال.