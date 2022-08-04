نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي سيارات كيا للبيع مستعملة بسعر منافس وبجوده ممتازة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف بعض مالكي السيارات على أحد مواقع الإنترنت المختصة بعرض السيارات المستعملة لعرضها للبيع وتوصيلها إلى الشخص الذي يبحث عن سيارة بنفس المواصفات، ولذلك نقدم إليكم أقوى سيارات كيا مستعملة في السعودية، وسيارات كيا هي من أكثر السيارات بيعًا وأشهرها وأعلاها موثوقية في جميع أسواق السيارات سواء كانت العالمية أو المحلية وغيرها، وسنقوم بتوضيح بعض مواصفات السيارات المقدمة وكيفية التواصل مع مالك السيارة للحصول عليها.

سيارات كيا مستعملة في السعودية

من السيارات المستعملة المقدمة للبيع من بعض المالكين كل مما يلي:-

1. سيارة كيا سبورتيج 2017 مستعملة

سيارات كيا مستعملة في السعودية

إمكانيات السيارة:-

كشفت شركة “كيا” اليابانية عن سيارة كيا سبورتيج في عام 2017م بإمكانيات متطورة حيث أن لون السيارة أبيض وتتكون من خمسة أبواب، عدد الكيلو مترات التي يمكن أن تصل إليها السيارة هي 82 ألف كيلو متر، السيارة متوفرة في مدينة الرياض السعودية بسعر يبدأ من 35 ألف ريال سعودي وللحصول على تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966595269673.

2. سيارة كيا سبورتيج 2018 مستعملة

إمكانيات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة من شركة “كيا” اليابانية في عام 2018م ويمكن أن تصل إلى أقصى ممشى لها وهو 220 ألف كيلو متر، ناقل الحركة الذي يقترن به الموتور يعمل بشكل أوتوماتيكي، لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من خمسة أبواب، سعر السيارة يبدأ من 35 ألف ريال سعودي ولأي معلومات إضافية اتصل على رقم +966596820761.

3. سيارة كيا بيجاس 2022 مستعملة

إمكانيات السيارة:-

في عام 2022م تم إصدار السيارة فهي سيارة جديدة كليًا وتسير السيارة حتى مسافات طويلة في وقت قياسي، السيارة متوفرة في منطقة الرياض بسعر يبدأ من 50 ألف ريال سعودي، لون السيارة أبيض وتتكون من خمسة أبواب واتصل على رقم +966594255339 للتواصل مع مالك السيارة.

4. سيارة كيا Sedona 2011 مستعملة

إمكانيات السيارة:-

في عام 2011م تم إصدار السيارة وهي موجودة الآن في منطقة الدمام وأقصى مسافة تصل إليها السيارة هي 118 ألف كيلو متر، عدد أبواب سيارة كيا سيدونا خمسة أبواب ولونها الخارجي رصاصي داكن وسعر بيع السيارة يبدأ من 21 ألف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاستفسار عنها من خلال رقم +966115202757.