نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة كيا وهيونداي موديل 2014 للبيع بأسعار رخيصة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كيا وهيونداي موديل 2014 للبيع بأسعار رخيصة في السعودية، تتوفر بمدينة تيماء في تبوك للبيع سيارة كيا ريو 2014 قطعت ممشى 296 ألف كم، محرك 4 اسطوانات سعة 1400 سي سي يولد قوة 109 حصان والقير أوتوماتيكي. المواصفات: جنوط مقاس 14 بوصة، قفل مركزي على الأبواب، تحكم كهربائي في النوافذ، تكييف يدوي يعمل بكفاءة، منافذ للشحن والطاقة، أبواب شفط، مقاعد مخمل، عدد 6 وسائد هوائيه. وصل أعلى سوم إلى 17 الف و500 ريال والسعر المطلوب 18500 ريال.

سيارات مستعملة موديل 2014 للبيع

تتوفر بمدينة القصيم للبيع سيارة هيونداي اكسنت استعمال 2014 قطعت ممشى 300 ألف كم، محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي يولد قوة 108 حصان مع ناقل أوتوماتيكي للحركة. الماكينة بحالة ممتازة مع العلم أنه قد تم تغيير المساعدات الامامية، القير علي الشرط، البودي يوجد به رش متفرق على نظافة. المواصفات: حساسات خلفية للمساعدة على الركن، تكييف يدوي، سنتر لوك، نوافذ كهربائية، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، تحكم من خلال الطارة، منافذ للشحن والطاقة + 4 مكبرات الصوت. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 18 ألف وخمسمائة ريال.

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة كيا مستعملة طراز Cerato موديل 2014 قطعت ممشى 240 ألف كم، محرك 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي يولد قوة 130 حصان والقير أوتوماتيك. السيارة لا يوجد بها أي رشوش أو حوادث سابقة ولكن تحتاج إلى بعض الاصلاحات في ضاغط المكيف، يوجد شرخ بسيط بالتابلوه، الكفرات شبه جديدة، ماكينه + شاص + جير على الشرط. المواصفات: حساسات خلفية، جنوط مقاس 15 بوصة، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، بلوتوث، صندوق خلفي كهربائي، منافذ للشحن والطاقة. وصل أعلى سوم إلى 18 ألف ريال.

للبيع هيونداي مستعمل في السعودية

تتوفر سيارة هيونداي النترا مستعملة 2014 فئة نص فل قطعت ممشى 370 ألف كيلو متر للبيع بالرياض، محرك رباعي سعة 2 لتر بقوة 156 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة مفحوصة جديد والاستماره سارية متبقي عليها 3 سنين، القير والمكينة على الشرط والبودي نظيف. المواصفات: جنوط 16 انش، إضاءات ليد، حساسات خلفيه، دخول ذكي، تحكم كهربائي في الزجاج والأبواب، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، مقاعد مخمل، فتحة سقف. وصل أعلى سوم إلى 26 ألف ريال والبيع قريب.