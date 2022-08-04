نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواصفات الرئيسية لتويوتا لاند كروزر برادو سيارة برادو 2022 من الداخل والخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة المواصفات الرئيسية لتويوتا لاند كروزر برادو ، تويوتا لاند كروزر برادو هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بسعة 7 مقاعد ، إنها واحدة من أفضل السيارات بين مختلف السيارات ، تويوتا لاند كروزر.

المواصفات الرئيسية لتويوتا لاند كروزر برادو

تتمتع تويوتا لاند كروزر برادو بقوة قصوى تبلغ 170.63 @ 3400 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 410 نيوتن متر عند 1600-2800 دورة في الدقيقة ومن أهم مواصفاتها الأخري :

المسافة المقطوعة ARAI 11.0 كيلومتر.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

سعة خزان الوقود 87.

اقصى عزم (nm @ rpm) 410Nm @ 1600-2800rpm

إزاحة المحرك (سم مكعب) 2982.

تكلفة الخدمة (متوسط ​​5 سنوات).

نوع الهيكل SUV.

نوع الوقود ديزل.

سعة الجلوس 7.

مساحة الصندوق (لتر) 620.

أقصى قوة (bhp @ rpm)

الميزات الرئيسية لتويوتا لاند كروزر برادو

برادو تأتي بمحرك ديزل أوتوماتيكي، سعة محرك الديزل 2982 سم مكعب يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي ، تبلغ المسافة المقطوعة 11.0 كيلومترًا في الثانية إلى 21.19 كيلومترًا في الثانية بناءً على نوع الوقود والمتغير. يبلغ طول تويوتا لاند كروزر برادو 4840 ملم وعرضها 1885 ملم وقاعدة عجلاتها 2790 ملم ومن المميزات الاخري لسيارة برادو 2022 من الداخل والخارج الأتي :

عجلات ألمنيوم خضراء.

وسادة هوائية للسائق خضراء.

نوافذ كهربائية أمامية خضراء.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق أخضر.

تحكم آلي بالمناخ.

مكيف أخضر.

وسادة هوائية للركاب باللون الأخضر.

مصابيح الضباب – أمامية خضراء.

نوافذ كهربائية أمامية.

مواصفات تويوتا لاند كروزر برادو

الإزاحة 2982 سم مكعب ،الاسطوانات 4 ، مضمنة الصمامات 4 ،نوع الوقود ديزل ،وقود بديل غير متوفر ،القوة القصوى 171 حصاناً عند 3400 ،أقصى عزم (نيوتن متر) 410 نيوتن متر عند 1600 ،السرعة القصوى غير متوفر ،المسافة المقطوعة (ARAI) 11.13 كيلومتر،نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي،عدد التروس 5 سرعات، تبديل مجداف لا، نظام الدفع بنظام الدفع بجميع العجلات (AWD) ،الأبعاد والوزن ، الطول ٤٧٦٠ ملم، العرض 1885 مم، الإرتفاع ١٨٨٠ ملم،قاعدة العجلات 2790 ملم ،الوزن الصافي 2140 كجم ،الارتفاع عن الأرض 220 مم ،5 ابواب ،سعة المقاعد 7 أشخاص ،عدد صفوف الجلوس 3 صفوف ،مساحة التمهيد غير متوفر ،سعة خزان الوقود 87 لتر ،التعليق والمكابح والتوجيه، تعليق أمامي مزدوج عظم الترقوة المحور الأمامي، تعليق خلفي رباعي مع قضيب جانبي ،قرص الفرامل الأمامي ،قرص الفرامل الخلفية ،الحد الأدنى لنصف قطر الدوران 5.8 متر ،نوع التوجيه نعم،عجلات ألمنيوم،سبيكة عجلة احتياطية، مقاس الإطار الأمامي 265/60 R18

سعر سيارة Toyota Land Cruiser Prado VXL

سعر أعلى طراز Toyota Land Cruiser Prado VXL (ديزل) هو Rs، 96،30،000 لكح (معرض سابق ، دلهي).