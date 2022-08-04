نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي النترا من 2014 إلى 2016 سيارات مستعملة قوية 100% في المقال التالي

تعتبر هيونداي النترا سيارة سيدان اعتمادية من السيارات المنتشرة في المملكة العربية السعودية، ويرجع نجاح السيارة لكونها تمكن قائدها من تجربة قيادة على الطريق تحفظ الأمان والأداء وقلة الأعطال، وتعطي السيارة مساحات تخزين كبيرة مناسبة لجميع المهام، ويمكن الاعتماد على إلنترا في المهام الصغيرة أو الكبيرة فهي قادرة على الخدمة في كل الظروف ما عدا الظروف الصحراوية لكونها سيدان ليست مرتفعة عن الأرض. هيونداي النترا من 2014 إلى 2016 سيارات مستعملة قوية 100% هناك سيارة إلنترا 2014 في تبوك، ممشى السيارة أكثر من 200 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على قير عادي، حجم المكينة 2000 سي سي.

السيارة تحتوي على نوافذ كهربائية ومرايا كهربائية.

كذلك تحتوي السيارة على مكيف ثلاجة وكفرات طقم جديد.

سعر السيارة هو 18 ألف و500 ريال سعودي.

البودي يحتوي على رش في مناطق متفرقة وهو بدون حوادث والإيرباج بحالة الوكالة. إلنترا في السعودية موديل 2015 والحالة قوية هناك سيارة إلنترا أخرى في الرياض، موديل السيارة 2015.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 263 ألف كيلومتر.

الوقود للسيارة هو البنزين، مواصفات السيارة هي تشغيل بصمة.

تحكم كامل بالمقود، بلوتوث وشاشة وكاميرا وصفت مرايا وأضواء ليد.

السيارة من المالك الأول وهي باللون الرصاصي.

حالة البودي الخارجي جيدة بملاحظات بسيطة لكنها لم يتم تصلحيها بعد.

الكشافات الأمامية للسيارة تحتاج إلى تلميع أو تغيير.

المرايا الجانبية بحالة ممتازة وهي ضم يدوي.

سعر السيارة هو 31 ألف ريال قابل للنقاش. إلنترا 2016 بسعر مفاجأة في المملكة العربية السعودية هناك سيارة النترا في جده، لون السيارة بني، ممشى السيارة هو 290 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه مواصفات السيارة هي إصدار خليجي، قير اتوماتيكي، فتحة سقف، مكينة 2.0.

مراتب مخمل نظيف، وتحتوي السيارة على شاشة وكاميرا خلفية وليدات أمامية وكشافات زنون.

مثبت سرعة، حساسات خلفية، أزرار على الدركسون ومرايا كهربائية.

البودي الخارجي للسيارة بحالة الوكالة فيما عدا الكبوت والرفرف، جميع كتالوجات السيارة متواجدة.

سعر السيارة هو 38 ألف ريال سعودي، حالة السيارة من الداخل جيدة وليست بحالة إلى تعديل.

حالة السيارة العامة بتقييم 7.5 من 10. عمر شويل - جدة هيونداي النترا من 2014 إلى 2016 سيارات مستعملة قوية 100% - ثقفني

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