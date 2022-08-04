أقوى عروض التقسيط… تويوتا برادو 2022 بـ 700 ريال من عبد اللطيف جميل

تقوم مجموعة عبداللطيف جميل بعمل عروض تقسيط خيالية ومنافسة للكثير من معارض السيارات الأخرى، وبهذه الفترة قد طرحت عرض تقسيط مثالي على سيارة تويوتا برادو موديل 2022 الحديث، وتأتي السيارة بعدد كبير من المزايا والمواصفات التي تجعلها رائدة بين سيارات شركة تويوتا القوية، حيث تم صنعها بدرجة عالية من القوة والصلابة التي تظهرها بالمظهر الفخم الجذاب، وفيما يلي سنتعرف بصورة مفصلة على سيارة تويوتا برادو 2022، بجانب عرض عبد اللطيف جميل على تقسيطها، وإليكم التفاصيل.

مواصفات ومزايا تويوتا برادو 2022

عبر النقاط التالية سنوضح لكم كافة المواصفات والمزايا الهامة المتوفرة في مركبة تويوتا برادو موديل 2022، والتي تطرحها مجموعة معارض عبد اللطيف جميل تحت عرض تقسيط مذهل، ونترككم الآن مع بيانات السيارة:

تأتي سيارة برادو موديل 2022 بمحرك قوي 4 سلندر وسعة لترية 2700 سي سي، ويكون قادر على إنتاج ما يصل إلى 164 حصان، كما أنها تبلغ من عزم الدوران ما يصل إلى 246 نيوتن/ متر.

هذا وتتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات متنوعة، بجانب أنه مزود بخاصية التحكم الذاتي، كما يوفر ناقل الحركة هذا للسائق سهولة وسلاسة في التحكم بالسيارة خلال الطرقات.

علاوةً على أن السيارة تكون تحت فئة الكروس أوفر العائلية، التي تتمتع بمساحة داخلية واسعة مع أقصى درجات الصلابة والقوة، هذا بجانب قوتها الكبيرة عند السحب.

ولكونها سيارة بنظام الدفع الرباعي الفائق، فهي الأمثل والأفضل للرحلات بالمناطق الصحراوية والغير ممهدة، بالإضافة إلى أنها تتوفر بتصميم خارجي متميز، حيث تتمتع بمصابيح ليلية عالية الجودة يمكن استخدامها في الظلام الحالك لرؤية واضحة تمامًا.

عرض التقسيط من عبداللطيف جميل على تويوتا برادو موديل 2022