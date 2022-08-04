تبدأ من 200 ألف ريال.. مواصفات وسعر رنج روفر 2022 في السعودية

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تحظى سيارة رنج روفر 2022 بالمملكة العربية السعودية اهتمام كبير من قبل المواطنين، وذلك لمواصفات السيارة المثالية والملائمة لطبيعة الطرق الوعرة والسريعة بالمملكة، فقد تم توفير محرك ذات قوة وسرعة عالية يعمل بنظام الدفع الرباعي، إلى جانب التصميم الخارجي للسيارة الذي يوحي لناظريها بالفخامة، فضلاً عن أنظمة الرفاهية والأمن والأمان داخل السيارة واستخدام أحدث التقنيات الحديثة من خلال الجيل الجديد من السيارة الخاصة بموديل 2022 حيث تم إصدار أكثر من فئة للسيارة لتلائم كافة الاحتياجات والأذواق.
مواصفات وسعر رنج روفر 2022 في السعودية
قبل الحديث عن السعر يجب التعرف على أبرز مواصفات المحرك الخاص بالسيارة الذي يأتي بنظام الدفع الرباعي لتقديم أفضل أداء على الطرق السريعة والوعرة التي تمتاز بها المملكة، فمحرك السيارة ذو سعة تبلغ 3000 سي سي مع قدرة تصل إلى 360 حصان وتصل السرعة القصوى للسيارة في الساعة الواحدة إلى 210 كلم، مع تزويدها بناقل حركة يعمل أتوماتيكي ذو 6 سرعات مختلفة.
وبالنسبة للمواصفات الخارجية للسيارة فقد تم الحفاظ على المظهر الأسطوري لتلك الماركة من السيارات مع إضافة كاميرات أمامية مع وجود إطارات من المعدن تم وضعها على جوانب السيارة لحماية من أي صدمات، كما تم توفير أحدث أنظمة الترفيه بالسيارة لتقديم الراحة الكاملة للراكبين فضلاً عن أنظمة الأمان.
سعر سيارة رنج روفر 2022 في السعودية
تبدأ فئات رنج روفر بالمملكة من سعر 200 ألف ريال سعودي وتصل إلى مستوى 900 ألف ريال سعودي، وفيما يلي الأسعار الخاصة بفئات السيارة بالمملكة:
- سيارة رنج روفر فئة إيفوك 2022 يبلغ سعر بيعها 255 ألف ريال سعودي.
- سيارة رنج روفر V6فئة 2022 يبلغ سعر بيعها 480 ألف ريال سعودي.
- سيارة رنج روفر فئة فوج LE 2022 يبلغ سعر بيعها 490 ألف ريال سعودي
- سيارة رنج روفر فئة فوج إس إي 2022 يصل سعر بيعها إلى 550 ألف ريال سعودي.
- سيارة رنج روفر فئة أوتوبايوجرافي 2022 يبدأ سعر بيعها من 619 ألف ريال وحتى 680 ألف ريال سعودي.
- سيارة رنج روفر فئة إس في أوتوبايوجرافي 2022 يتراوح سعر بيعها من 890 ألف ريال وحتى 950 ألف ريال سعودي.
- سيارة رنج روفر فئة ديسكفري سبورت P200 يبلغ حوالي 235 ألف ريال سعودي.
- سيارة رنج روفر فئة ديسكفري سبورت P249 يبلغ حوالي 250 ألف ريال سعودي.
- سيارة رنج روفر فئة فيلار 2.0T R-Dynamic HSE يصل سعر بيعها إلى 290 ألف ريال سعودي.
- سيارة رنج روفر فئة فيلار 3.0SC قياسي حوالي 270 ألف ريال سعودي.
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