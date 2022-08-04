نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت البلاد…سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس في المقال التالي

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس، تويوتا فورتشنر 2022 هي من ضمن السيارات الجديدة لماركة تويوتا في دولة السعودية، ويعتبر هذا النوع من السيارات هو الأكثر مييعاً في السوق السعودي بنسبة 75٪؜، وعلى الرغم من أن هذه السيارة تعتبر من النوع المكلف إلا أنها ظلت ضمن قوائم المنافسين للسيارات رباعية الدفع، وفي هذا المقال سوف نعرض أهم مميزات السيارة وأسعارها في السعودية. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات عالمية تعتبر جودة تصنيع سيارة تويوتا فورتشنر مميزة، وذلك بسبب ملاءمة جميع المواد المستخدمة في هذه السيارة.

السيارة مزودة بتقنية عالية في الدفع الرباعي فيها.

يوجد بالسيارة علبة تروس ATM.

تحتوي السيارة على الكثير من المميزات والإضافات التي تتعلق بالأمان والسلامة فيها، وبذلك فإن قيمة إعادة البيع فيها محفوظة.

تتميز السيارة بثقة كبيرة للمحرك وهذا يساهم في استقرار قيمة إعادة بيع السيارة.

الضمان وقطع الغيار

يعتبر الضمان من أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبة الكثير بشراء سيارة تويوتا في السعودية.

تتميز ماركة تويوتا بفترات ضمان طويلة.

بعد الضمان تتوافر أيضاً قطع غيار أصلية للسيارة.

تتطلب السيارة تكلفة لا تقل عن 500 ريال سعودي في السنة.

تعتبر هذه الرسوم قليلة بالنسبة لفئة السيارة. مواصفات محرك سيارة تويوتا فورتشنر 2022 يتميز محرك سيارة تويوتا فورتشنر بفاعلية جيدة وأداء عالي.

مستويات NVH من ضمن الجوانب الإيجابية لهذه السيارة، ولهذا تستطيع تشغيل السيارة بهدوء خلال الانطلاق.

نظام توصيل الطاقة خطي تماماً.

يساعد محرك السيارة على القيادة في الطرق المختلفة.

تتميز السيارة بأداء ثابت وقوي.

جودة الركوب غير مميزة على الإطلاق في هذه السيارة، وذلك بسبب السلم الموجود على الإطار حيث أنه ضروري لركوب السيارة. سعر تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية فئة GX2 4X2: يمكنك شراؤها مقابل 117,875 ريال سعودي. فئة GX2 4X2 DIESEL: هذه السيارة سعرها 127,995 ريال سعودي. فئة GX2 4X4 DIESEL: تستطيع شراؤها مقابل 137,770 ريال في السعودية.

فئة VX1 4X4: سعرها 151,685 ريال سعودي تقريبًا.

فئة VX2 4X4 DIESEL: يصل سعرها لـ164,565 ريال سعودي.

ويصل سعر تويوتا فورتشنر 2022 في مصر حوالى 775 ألف جنية .

ويبلغ سعرها بالدولار إلي 50 ألف دولار أمريكي . عمر شويل - جدة الغندورة وصلت البلاد...سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغندورة وصلت البلاد…سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.