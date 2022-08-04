مواصفاتها يابانية سيارة تويوتا كراون كروس واسعارها

سيارة تويوتا كراون كروس من أفضل وأحدث السيارات، حيث أن الكثير من الأشخاص المهتمين بهذا النوع من السيارات يبحثون عن مميزاتها ومواصفاتها وكل ما يتعلق بها، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة السيارات الفاخرة من تويوتا، ويوجد منها نسختين منها نسخة سيدان ونسخة SUV صغيرة، كما أنها من السيارات الهجينة الجديدة مزودة بنظام قوة دفع رباعية قياسي، كما تصل سيارة تويوتا كراون الجديدة موديل 2023 إلى 2 من الخيارات لتوليد القوة الهجينة، والكثير من التقنيات الحديثة وكثير من معدات السلامة القياسية، وتعتبر مجموعة نقل الحركة الأساسية عبارة عن محرك هجين بقوة 236 حصانًا.

مواصفات سيارة تويوتا كراون كروس

تحتوي السيارة تويوتا كراون كروس على مواصفات عالمية، وهي كالتالي:

تحتوي هذه السيارة على جنوط عجلات يتراوح ما بين 19 إلى 21 بوصة.

كما تحتوي على شاشة الوسائط تعمل باللمس لعرض الترفيه يصل إلى حوالي 3 بوصة.

تتمتع أيضا بشاشة عدادات رقمية تصل إلى 3 بوصة.

يوجد بهذه السيارة نظام صوتي يعمل بنظام jBL، كما يتكون من 11 مكبر صوتي والمقصورة الداخلية واسعة.

مصنوعة من الخامات عالية الجودة حيث تصنع مقاعد الصف الأول من الجلد.

يوجد بالسيارة أجهزة تكييف وتدفئة وتهوية في مقاعد الصف الأول، كما أنها تحتوي على فتحة كبيرة للتهوية.

تحتوي على غطاء محرك مرتفع وملائم والصندوق الخلفي واسع ومناسب.

بالإضافة إلى ذلك توجد فتحة في السقف بانوراما من الزجاج الغير قابل للكسر.

تتمتع هذه السيارة أيضا بمزود عازل للصوت والضوضاء لمنعها من الدخول إلى السيارة.

المقاعد مصنوعة من القماش الغير قابل لامتصاص الأتربة علاوة على أنه سريع التنظيف.

مميزات السيارة تويوتا كراون كروس

تتميز هذه السيارة بالكثير من المميزات، ومن أبرز هذه المميزات الآتي:

تتميز هذه السيارة بتوفير استهلاك الوقود كما يوجد بها نظام هايبرد قوي.

هذه السيارة معتمدة من الكثير من الوكلاء ومكونة من 11 مكبر صوتي.

تتمتع بنظام أندرويد أوتو آبل كار بلاي.

يوجد بها شاشة عرض رقمية متكاملة يمكنك التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة.

تحتوي على شاشة يتم فيها نوضح معدل الوقود ومتوسط السرعة.

إمكانيات السيارة تويوتا كراون كروس

تحتوي هذه السيارة على إمكانيات وتقنيات عالية وهى كالآتي:

تتمتع هذه السيارة بالطراز البلاتيني مزودًا بشاحن توربيني تصل سعته إلى 4 لتر، كما أنه مزود بمحركين كهربائيين ينتج 340 حصان.

المحرك الاول يحتوي على

سعة المحرك:5 لتر هجين.

القوة الحصانية: 236 حصان.

الدفع: رباعي.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي.

السرعة القصوى: 225 كم لكل ساعة.

بينما يحتوي المحرك الثاني على