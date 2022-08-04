نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ بـ6000 ريال وطالع سيارات مستعملة بحالات جيدة من الداخل مفحوصة في السعودية فرصة للشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة للتعرف على أفضل وآخر سيارات مستعملة في السعودية تم تقديمها عليكم بقراءة مقالنا اليوم من خلال سطوره التالية، فالسيارات المستعملة لا تعني بأنها قديمة إلى الحد الذي لا يسمح باستعمالها لسنوات عديدة قادمة، بل أن هناك الكثير من السيارات التي تم إصدارها منذ سنوات متعددة ولا يزال عليها إقبال كبير جدًا حتى الآن نظرًا لأنها متينة وتم تقديمها بإمكانيات عالية في الجودة، وبالنسبة إلى السيارات المستعملة فهي تمثل أفضل خيار بالنسبة إلى المشتري الذي دخله الشهري محدود.

سيارات مستعملة في السعودية

من السيارات الموجودة في سوق المستعمل في المملكة العربية السعودية وفقًا لما أعلن عنه مالك السيارة لعام 2022م ما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

يعد الإقبال على سيارة تويوتا كورولا كبير جدًا وقد تم إصدار السيارة وتقديمها في عام 2013م، أقصى ممشى تبلغ إليه السيارة هو 150 ألف كيلو متر ويقترن موتور السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا بوقود البنزين، السيارة تتميز بحالتها الخارجية والداخلية الجيدة بإمكانيات متطورة، لونها الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب، في الرياض تم تقديمها بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال وعليكم الاتصال على رقم +966596282218 للحصول على أي تفاصيل أخرى تخص السيارة.

2. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

يمكن للسيارة أن تسير حتى مسافات قدرها 240 ألف كيلو متر ولونها الخارجي أبيض وعدد أبوابها أربعة أبواب بارتفاع مناسب عن الأرض، سعر بيع السيارة في مدينة الرياض مستعملة يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي ونحيطكم علمًا بأنه للحصول على معلومات إضافية يمكنكم الاتصال على رقم مالك السيارة وهو +966583498514.

3. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

يمكن للسيارة أن تبلغ ممشى قدره 266 ألف كيلو متر وسعر بيعها في سوق المستعمل يبدأ من 6 آلاف ريال سعودي وهي متوفرة في مدينة الرياض، ومن بين إمكانياتها أنها تعمل بوقود البنزين وعدد أبوابها أربعة أبواب ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي ولونها فضل قاتم وللتفاصيل يمكنكم التواصل من خلال رقم +96659429894.

4. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

يبلغ عدد الكيلو مترات التي يمكنها أن تصل إليها 188 ألف كيلو متر، تتميز بلونها الأبيض اللامع وعدد أبواب أربعة ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي، السيارة متوفرة في مدينة الرياض بسعر 7 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966591038036.