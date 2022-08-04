نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة ما تتعوضش… سيارات للتنازل بدون مقابل مستعمله حالات ممتازة أحدث موديل بالسعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الناس يرغب في الحصول على سيارة مستعملة لتسهيل انتقالاته اليومية، وفي نفس الوقت يبحثون عن سيارة موديل حديث لضمان توفر جميع الكماليات والمتطلبات بها، حيث أن شراء سيارة جديدة بهذه المواصفات سوف يتطلب دفع مبالغ كبيرة من المال، بينما المستعمل يباع بأسعار أقل تناسب الحالة المادية لهم؛ لذا فمن خلال هذا المقال نستعرض معلومات حول سيارات مستعملة حديثة متوفرة بالسعودية للتنازل بدون مقابل.

تويوتا أفالون 2021

متاح سيارات تويوتا أفالون 2021 مستعملة بحالة ممتازة مجانًا، طلاء أصلي، بيضاء اللون، عداد صغير، قابلية للسير على المنحدرات، وفي المناطق الوعرة، وهي من عائلة السيدان، وهي ممولة من مصرف الراجحي.

هيونداي سنترا 2021 للتنازل مجانًا

متوفر بالسعودية سيارات هيونداي سنترا موديل عام 2021، للتنازل بدون مقابل، بحالة ممتازة، زرقاء اللون، تستهلك السيارة بنزين 92 بمعدل 14 كم لكل لتر، كما تتألف السيارة من 3 صفوف من المقاعد، ومحرك سعة 2500 سم مكعب.

وعلاوة على ذلك، السيارة مزودة بحساسات للركن، وسقف بانوراما، وكاميرا خلفية، والعديد من أنظمة الأمان، فضلًا عن شاشة ملاحة تعمل باللمس، وهي ممولة من بنك الراجحي.

كيا K8 2022 للتنازل بدون مقابل

توجد سيارات كيا k8 موديل 2022، من عائلة السيدان، بمقصورة واسعة، وناقل حركة اوتوماتيك مقترن بالمحرك، وهي مناسبة لمحدودي الدخل، وبدون مقابل.

للتنازل مجانًا هيونداي توسان 2022

السيارة تعمل بمحرك متصل بناقل أوتوماتيكي للحركة، زرقاء، عائلية، و تتميز برحابة المقصورة الداخلية، ومقاعدها الوثيرة، كما أنها بحالة الجديدة، وهي سيارة متعددة الاستخدامات.

كذلك السيارة تمتاز بوجود ضمان لمدة 3 سنوات، وقد تم تغيير الزيت لها، وإجراء صيانة شاملة لها، وقد تم دفع أول قسط شهري من ثمنها فقط، وهي ممولة من بنك الراجحي، ويتم دفع قيمة القسط الشهري يوم 27 كل شهر.

سيارة هيونداي أزيرا موديل 2022 للتنازل بدون مقابل

تتوفر بالمملكة السعودية سيارات هيونداي أزيرا، رمادية اللون، موديل 2022، تنتمي لفئة سيارات السيدان، و تتميز بمحركها الـ مقترن بناقل حركة أوتوماتيك.

كما تتمتع السيارة بحالة ممتازة، وليس بها أي عيوب أو مشاكل، ومزودة بالعديد من التقنيات الخاصة بالمعلومات والترفيه، وتحتوي على عداد رقمي، وشاشة لمس ملاحية، وبلوتوث وواي فاي، ومكيف، وهي ممولة من مصرف الراجحي.