فرصة ممتازة.. 6000 ريال ارخص سيارات مستعملة في جدة حالات ممتازة من الداخل والخارج

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عمر شويل - جدة فرصة ممتازة.. 6000 ريال ارخص سيارات مستعملة في جدة سيارات مستعملة في جدة، حيث قدم بعض مالكي السيارات في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية سياراتهم المستعملة للبيع على مواقع البيع والشراء الإلكترونية للبيع ببعض المواصفات وطرق التواصل مع مالك السيارة، وهذه الطريقة من أكثر الطرق الناجحة في بيع وشراء السيارة فالإنترنت سهّل علينا الكثير في حياتنا، وهناك الكثير من الأشخاص التي تحتاج إلى سيارات بأسعار مناسبة لها من الإمكانيات والفئة السعرية وهذا أفضل خيار لها.

سيارات مستعملة في جدة

من بين السيارات التي تم تقديمها في سوق مدينة جدة السعودية ما يلي:-

1. سيارة مرسيدس بنز ML500 1992 مستعملة

تم إصدار سيارة مرسيدس بنز ML500 في عام 1992م في دولة ألمانيا، ويمكن للسيارة أن تقطع مسافات قدرها 140 ألف و703 كيلو متر بوقود البنزين، تتميز السيارة بلونها الخارجي العنابي وتتكون من أربعة أبواب، يقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات، سعر بيع السيارة في جدة 4 آلاف و800 ريال سعودي ويمكنكم التواصل لتفاصيل إضافية على رقم +966565131810.

2. سيارة شفروليه أوبترا Optra 1.6L Manual 2007 مستعملة

في عام 2007م تم إصدار السيارة ومقدمة من شركة “شيفروليه” العالمية، صممت بموتور يعمل بوقود البنزين ويسير حتى 213 ألف و800 كيلو متر، لون السيارة من الخارج رصاصي ويقترن الموتور بقير عادي يعمل أوتوماتيكيًا وتتكون من أربعة أبواب، يتم تقديمها بسعر يبدأ من 7 آلاف و300 ريال سعودي وللتواصل عليكم الاتصال على رقم +966506374625.

3. سيارة تويوتا كورولا 2003 مستعملة

تعد سيارة تويوتا كورولا من أفضل سيارات تويوتا على الإطلاق، وسنة صنع هذه السيارة هي 2003م ومتوفرة بسعر يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي وتقطع حتى مسافة قدرها 28 ألف كيلو متر بالبنزين، لون السيارة من الخارج أبيض وعدد أبوابها أربعة أبواب، لأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +966590098294.

4. سيارة نيسان صني 2008 مستعملة

السيارة متوفرة في مدينة جدة بسعر يبدأ من 6 آلاف ريال سعودي، تم إصدارها في عام 2008م وتستطيع المشي حتى 220 ألف كيلو متر بوقود البنزين، لون السيارة الخارجي أبيض وعدد أبوابها أربعة، ولأي تفاصيل أخرى يجب عليكم التواصل مع مالك السيارة على رقم +966590098294.