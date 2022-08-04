نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة التصميم الفريد سيارة بوغاتي شينتوديتشي 2022 أغلي سيارة بالسعودية في المقال التالي
نحن الآن أمام أروع وأغلى السيارات في العالم، سيارة “بوغاتي شينتوديتشي 2022” السيارة الفرنسية الشهيرة التي يبحث عنها جميع رجال الأعمال حول العالم، أصبحت الآن موجودة في أرض الواقع، لقد تحقق الحلم إلى حقيقة وظهرت في ثوب جديد مليء بالمميزات والتطورات، سنعرضها عليك بالتفصيل خلال هذه المقالة تابع معنا.
سيارة بوغاتي شينتوديتشي 2022
تم طرح هذا الإصدار من قبل الشركة الألمانية “فولكس فاجن”، فقد حرصت على أن يكون هذا الإصدار يأخذ الطابع الرياضي، فقد استغرقت الشركة 4 سنوات متتالية لصنع هذا الوحش الجبار الذي يعد الأعلى سعرًا من بين سيارات العالم، وتعرض إمكانتها وتطوراتها وما يمكن أن تقدمه هذه السيارة لمالكيها، فهي تضمن لهم تجربة ممتعة وفريدة من نوعها، فقط وحدهم الذين يهتمون بالحداثة والسرعة والتعامل الدقيق والخفيف سوف يحصلون على المتعة، وسيتعاملون معها بسهولة.
مواصفات ومميزات سيارة بوغاتي شينتوديتشي 2022
يضم هذا الموديل العديد من المواصفات الرائعة التي جعلته الأعلى ثمنًا في العالم مقارنةً بالسيارات الأخرى، وهذا بفضل تقنياتها التي ليس لها مثيل، ولا يمكن مقارنتها مع أي موديل قديم أو حديث، ومن أهم هذه المواصفات:
- يبلغ طول سيارة بوغاتي 4 أمتار، وعرضها مترين.
- ناقل الحركة الخاص بها يعمل أوتوماتيكيا، ومزود بـ 7 سرعات مختلفة.
- سرعة السيارة القصوى هي 408 كم في الساعة.
- كما أن وزنها 1888 كيلو غرام.
- محرك السيارة ضخم جدًا، ويتكون من 16 أسطوانة.
- سعة المحرك لترين أو ستة أمتار.
- قوة السيارة تعادل 1600 حصان؛ بفضل احتوائها على 4 شواحن توربينية.
- يمكن أن تغير من سرعة السيارة بمسافة تصل إلى 100 كم في الساعة خلال ثانيتين فقط.
- هيكل السيارة من الداخل والخارج مصنوع من مادة التيتانيوم والكروم.
- موفرة لاستهلاك الوقود، حيث معدل استهلاكها يبلغ 40 لتر لكل 100 لتر من البنزين.
- تستهلك الوقود في غضون 13 دقيقة.
- تتوافر خاصية مراقبة الهواء ومدى ضغطه داخل الإطار.
- المقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر، ومريحة.
- بالإضافة إلى مقصورة فاخرة تضم العديد من المميزات.
- لا تحتاج إلى مفتاح تشغيل.
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أسعار سيارة Range Rover 2022
- يبلغ سعر السيارة عالميًا بمبلغ مبدأي يصل إلى 9-10 مليون دولار.
- بينما يبلغ متوسط سعر السيارة داخل السعودية: 10-15 مليون ريال سعودي.
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