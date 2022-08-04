نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بنظام التقسيط المريح بالمملكة العربية السعودية تويوتا ولاندروفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم سيارات مستعملة بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، يتهافت إليها معظم الأشخاص لشرائها واقتنائها، لأنها تتمتع بحالة بدنية سليمة من الداخل والخارج وتندر بها أي عيوب.

وطريقة الدفع تكون بنظام التقسيط سهلة وفي متناول أيدي الجميع، سواء لاند روفر رنج روفر 2008 أو هيونداي النترا 2013 وغيرهم من السيارات، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم إمكانيات هذه السيارات.

عرض كامل لسيارات مستعملة بنظام التقسيط

للبيع سيارة لاند روفر رنج روفر ٢٠٠٨

أبرز مواصفات السيارة

تتميز سيارة لاند روفر رنج روفر ٢٠٠٨ بلونها الفضي، والوقود البنزين، وفتحة سقف، ونظام ذكي لركن السيارة، وراديو كاسيت.

ونوافذ كهربائية خلفية، وبلوتوث، ونظام تحكم في الطارة، وتتميز أيضا بأنها لا تسير اكثر من ٨١,٠٠٠ كم.

توجد لاند روفر رنج روفر ٢٠٠٨ بمدينة الرياض وسعرها ٢٣,٥٠٠ الف ريال، وبالتقسيط ٥,٠٠٠ ريال مقدم، و١,٥٠٠ ريال كل شهر، وللتواصل +966580762012,0593032017.

مركبة مستعملة هيونداي النترا ٢٠١٣

أبرز مواصفات السيارة

تتميز سيارة هيونداي النترا ٢٠١٣ بوقودها البنزين، ولونها الأبيض، ومكيف، وباور، ونظام فرامل مانع للانغلاق، وحساسات أمامية.

وكشافات ضباب، وجنوط، وانذار، وجنوط، وتتميز أيضا بأنها لا تسير اكثر من ٢٣١,٠٠٠ كم.

توجد هيونداي النترا ٢٠١٣ بمدينة حفر الباطن، وسعرها ١٨,٥٠٠ ريال سعودي، وبالتقسيط ٣,٠٠٠ ريال مقدم، و٥٠٠ ريال كل شهر، وللتواصل +966599683726.

سيارة استعمال لكزس LC 2018

أبرز مواصفات السيارة

تتميز سيارة لكزسLC ٢٠١٨ بلونها الأبيض، ووقودها البنزين، وباور، وفتحة سقف، وراديو كاسيت، ومرايات كهرباء، وريموت كنترول.

وحساسات، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وانذار، وتتميز أيضا بأنها لا تسير اكثر من ١٢٠,٠٠٠ كم.

توجد لكزس LC ٢٠١٨ في مدينة بريدة، وسعرها ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وبالتقسيط ١٠,٠٠٠ ريال مقدم، و٥,٠٠٠ ريال كل شهر، وللتواصل +966599041917,0599041917.

سيارة هيونداي اتوس ٢٠١٩ :

أبرز مواصفات السيارة

تتميز سيارة هيونداي اتوس ٢٠١٩ بلونها الأبيض، ووقودها البنزين، وبها فتحة سقف، ونوافذ كهربائية أمامية، وزجاج فاميه، وبلوتوث.

ومبدل أقراص، ومشغل دي في دي، وتتميز أيضا بأنها لا تسير اكثر من ٦٩,٠٠٠ كم.

توجد هيونداي اتوس ٢٠١٩ في مدينة الرياض، وسعرها ٢٨,٠٠٠ ريال سعودي، وبالتقسيط ١,٠٠٠ ريال مقدم، و١,٠٠٠ ريال كل شهر، وللتواصل +966530710612,0530710612.