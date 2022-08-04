نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات مستعملة للبيع في السعودية وتبدأ بـ4000 ريال في المقال التالي

هناك سيارات مستعملة ولكن مميزة للبيع في السعودية، مثل بي ام دبليو 330 ٢٠٠٨ وشيفروليه لومينا ٢٠٠٦ وغيرهم من السيارات المستعملة، الذي يبحث الكثير عنها لأن أسعارها لا تتعدى ال ١٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويوجد بها إمكانيات رائعة ولكن بعضنا لا يعرف عنها شيء، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم إمكانيات هذه السيارات المستعملة. سيارة هيونداي سوناتا ٢٠٠٧ مستعملة للبيع سيارة هيونداي سوناتا ٢٠٠٧ تتمتع بلونها الفضي اللامع، وماكينة قوية خالية من أي مشاكل لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بجنوط حديد، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد، ومرايات أمامية لونها فضي نفس لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة ناقل حركة اتوماتيك.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٢٠,٠٠٠ كم.

كما أنها توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة هيونداي سوناتا ٢٠٠٧ للبيع بسعر ٤,٥٠٠ الف ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966595257810. للبيع سيارة شيفروليه لومينا ٢٠٠٦ مستعملة سيارة شيفروليه لومينا ٢٠٠٦ بلونها الأسود الجذاب الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وناقل حركة اتوماتيك، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أسود نفس لون السيارة من الخارج، وجنوط حديد.

يوجد بهذه السيارة زجاج فاميه، وحساسات خلفية، ومدخل AUX وحساسات أمامية.

كما الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٥٠,٠٠٠ كم.

كما أنها توجد هذه السيارة في مدينة القريات.

تعرض سيارة شيفروليه لومينا ٢٠٠٦ للبيع بسعر ٦,٥٠٠ الف ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595606755,+966595606755. سيارة بي ام دبليو 330 ٢٠٠٨ مستعملة للبيع سيارة بي ام دبليو 330 ٢٠٠٨ تتمتع بطراز اتوماتيكي مذهل، ولون أبيض جذاب، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

كما أن هذه السيارة تتميز بماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين، ولا يوجد بها أي عيوب.

كما الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٢٠,٠٠٠ كم.

كما أنها توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة بي ام دبليو 330 ٢٠٠٨ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966595257810. عمر شويل - جدة أرخص سيارات مستعملة للبيع في السعودية وتبدأ بـ4000 ريال - ثقفني

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