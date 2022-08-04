سيارات هونداي مستعملة بسعر رخيص للبيع بالسعودية بحالات جيدة

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إحصل على سيارات هيونداي بمبلغ 7000 ريال سعودي فقط مع إمكانية التقسيط بدفع مقدم بسيط السيارة هيونداي متوفرة بجميع إصدراتها وفئاتها داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية. سيارة هيونداي توسان مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي توسان مستعملة بسعر 9000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي توسان سنة الصنع 2010 متاحة للبيع في مدينة الشرقية.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي توسان سجل 306000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي توسان أوتوماتيك.

السيارة هيونداي توسان متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي توسان البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي توسان مستعملة يرجى الإتصال على 00966580799041. للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سيارة هيونداي أكسنت مستعملة للبيع بسعر 8000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2010 متوفرة للبيع في مدينة مكة المكرمة.

يمكن الحصول على السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط وذلك بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي أكسنت سجل 64000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي أكسنت أزرق.

السيارة هيونداي أكسنت مزودة بمكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية كهربائية.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وقفل مركزي للأبواب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595868064 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595868064.

للبيع سيارة هيونداي أزيرا سنة الصنع 2010 مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أزيرا متواجدة للبيع في مدينة جدة.

السيارة هيونداي أزيرا تم إستخدامها 50000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أزيرا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أزيرا متواجدة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أزيرا البنزين.

للحصول على السيارة هيونداي أزيرا يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 00966595257810. سيارة هيونداي أكسنت مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة بسعر 7000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 متوفرة للبيع في مدينة الباحة.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي أكسنت سجل 247000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك. عمر شويل - جدة سيارات هونداي مستعملة بسعر رخيص للبيع بالسعودية بحالات جيدة - ثقفني

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