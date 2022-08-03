سيارات نيسان مستعملة باترول بالإمارات للبيع بمحرك قوي

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عمر شويل - جدة سيارات نيسان مستعملة باترول بالإمارات للبيع، سيارات نيسان من أكثر أنواع المركبات المنتشرة في الإمارات لما تمتاز به من عدة مزايا من حيث قوة الموتور والمحركات والتحكم في سرعة القيادة، كما أن تلك السيارات تتحمل الظروف المناخية والطرق الوعرة في الصحراء، كما أن البحث داخل الإمارات عن سيارات نيسان مستعملة باترول خاصة من المواطنين أصبح أكثر بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عامة وليس نيسان فقط، فتابعوا معنا ارخص سيارات معروضة للبيع نيسان باترول مستعملة بالإمارات.

سيارات نيسان مستعملة باترول بالإمارات

سيارات نيسان باترول من أكثر سيارات طلبا نوعها من سيارات الدفع الرباعي الفخمة، حيث تمتاز السيارة بالكثير من الإضافات التكنولوجية التي لا مثيل لها في الكثير من السيارات إلا في نيسان باترول بمحرك قوي وإناقة تصميم من الداخل والخارج، سيارات نيسان مستعملة بحالة ممتازة في معارض السيارات بالإمارات.

سيارة نيسان مستعملة باترول طراز 2009 سفاري

للبيع سيارة نيسان تم إصدارها خلال عام 2009 مستعمل، نوعية السيارة سفاري، القير المستخدم للسيارة أوتوماتيك الحركة يعمل بكفاءة عالية تحكم في سرعة السيارة، كما أن السيارة من الخارج باللون الفضي رمادي، الحالة العامة للسيارة من الداخل والخارج ممتازة.

تاريخ حوادث السيارة لم تتعرض للحوادث، كما أن السيارة بدون فتحة سقف. السيارة نيسان باترول بدون دفلوك، تحتوي السيارة على سنتر لوك. مصابيح السيارة الأمامية كاشفة للرؤية خاصة في الضباب. تحتوي السيارة على نظام التحكم في سرعة السيارة. سعر السيارة نيسان باترول 2009 مستعملة بسعر 38 ألف درهم إماراتي تواصل عن طريق الواتساب.

بسعر 33 ألف درهم سيارة نيسان باترول 2004

نيسان باترول سيارة قوية على الطريق سيارة سفاري إصدار عام 2004، معروضة السيارة للبيع في مدينة دبي، نوع السيارة GCC SPECS، سجلت السيارة مسافة مقطوعة منذ شراءها بنحو 2200 ألف كيلو متر.