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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة 2022 للتنازل بدون مقابل مع أقساط مريحة لأطول مدة سداد، توفرj للتقبيل سيارة هوندا اكورد full option موديل 2022 طالع عدادها 22000 كم، ماكينة تيربو 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تعطي قوة 198 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: قياده ذاتيه، عرض المعلومات على الزجاج، مثبت سرعة، تبريد وتسخين مراتب، مقاعد جلد، تشغيل بصمه، 8 وسائد هوائيه، مكيف أوتو، بلوتوث، فرامل ABS، تحكم في الانزلاق، حساسات أمامية وخلفية، اضاءات ليد، اطارات فاخرة، جنوط 17 انش، فتحة سقف، دخول ذكي. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر بنك الراجحي بقسط شهري 1996 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 4 اقساط ومتبقي سداد 56 قسط + دفعة أخيرة 50 ألف ريال يتم تقسيطها على سنتين بدون فوائد.

سيارات مستعملة 2022 للتنازل

توفرت للتنازل سيارة شيفروليه كابتيفا مستعمل lt موديل 2022 طالع عدادها 20000 كم، محرك 4 سلندر حجمه 1500 سي سي يعطي قوة 143 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: نظام المساعدة في المرتفعات، حساسات خلفيه، فرامل ABS، نظام تثبيت سرعة، تشغيل المحرك عن طريق الزر، جنوط 17 انش، فتحة سقف، مقاعد مخمل، فتح السيارة بالريموت، شاشة ترفيه، تحكم طارة، مكيف أوتوماتيك، كاميرا خلفية، 6 مكبرات الصوت. السيارة للتنازل بدون مقابل من خلال مصرف الراجحي بقيمة 1210 ريال للقسط، عدد الأقساط المدفوعة 10 اقساط ومتبقي سداد 50 قسط + مبلغ الدفعة الأخيرة بقيمة 28 ألف ريال قابلة للتقسيط على 24 شهر.

تتوفر للتقبيل سيارة شانجان ال سفن standard موديل 2022 طالع عدادها 23 ألف كم، محرك 4 سلندر حجمه 1500 سي سي يعطي قوة 105 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: قفل مركزي سنترلوك، مكيف يدوي، زجاج كهرباء، بلوتوث، عدد 2 وسائد هوائيه، حساس كفرات، مقاعد مخمل، جنوط 14 انش. السيارة للتقبيل بدون أي رسوم بالمنطقة الشرقية وقيمة القسط الشهري 835 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 13 قسط ومتبقي سداد 47 قسط + دفعة نهائية قابلة للتقسيط علي سنتين تبلغ قيمتها تسعة آلاف ريال.

تقبيل سيارات بدون شروط

تتوفر للتقبيل سيارة جيلي توجيلا full option موديل 2022 طالع عدادها تسعة آلاف كم فقط، محرك 4 سلندر حجمه 2 لتر يعطي قوة 238 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: تدفئة + تبريد مراتب، مقاعد جلدية، مكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت سرعة، تحكم طارة، سقف بانوراما، مساعد اصطفاف، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، اضاءات ليد، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، بلوتوث، 8 مكبرات الصوت، اطارات فاخرة، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق، جنوط 20 انش. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط وقيمة القسط الشهري 1736 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 8 اقساط ومتبقي سداد 52 قسط + دفعة نهائية يتم تقسيطها على سنتين بدون فوائد وتبلغ قيمتها 38 ألف ريال.