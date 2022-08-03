للبيع سيارات مستعملة تويوتا بالسعودية باسعار تبدا من 18000 ريال

للبيع سيارات مستعملة تويوتا بالسعودية، يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين عن السيارة من ماركة تويوتا التي لها شهرة واسعة حول العالم والتي تمتاز بمواصفات يابانية وقوة محركها وقوته مع سرعتها العالية.

وتعد سيارات تويوتا هي الخيار الأول عند أغلب السعوديين، لأن ماركة تويوتا بجميع الطرازات لها العديد من المميزات الحديثة التكنولوجية ودائما الشركة تهتم بالتطوير وتحديث إصدارتها التي تتماشى وتتناسب مع سوق السيارات بالسعودية وبأسعار رخيصة، لذا سنوضح لكم من خلال المقال التالي أسعار السيارات المستعملة في السعودية بجميع إصدراتها وطرازها.

سيارة تويوتا هايلكس 2018:

تعد سيارات تويوتا هايلكس من أسرع السيارات من فئة النقل الصغيرة، كما تمتاز هذه الفئة من سيارات تويوتا بوجود أنظمة الفرامل المانع للإنغلاق ونظام لتوزيع قوة الفرامل.

تتوافر للبيع سيارة تويوتا من إصدار هايلكس موديل 2018 مستعملة.

تويوتا هايلكس من طراز مانيوال مع ناقل للحركة مانيوال.

تصل سرعة محرك السيارة تويوتا هايلكس إلى 200 كيلو متر في الساعة.

تأتي السيارة تويوتا هايلكس بقوة 164 حصان.

السيارة تويوتا هايلكس مزودة بنوافذ أمامية كهربائية.

تحتوي السيارة تويوتا هايلكس على مكيف بارد ومشغل إسطوانات بالإضافة إلى وجود مدخل يو إس بي لزيادة الرفاهية.

السيارة تويوتا هايلكس مزودة بأكياس هوائية للسائق وللركاب مما يزيد من درجة الأمان في السيارة.

السيارة تويوتا هايلكس مستعملة تباع في مدينة رأس الخفجي.

الوقود في السيارة تويوتا هايلكس البنزين والذي يتسع خزان الوقود فيها إلى أكثر من 50 لتر.

السيارة تويوتا هايلكس متاحة باللون الأبيض.

صرح البائع أن عداد المسافات المقطوعة للسيارة سجل 18000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة تويوتا هايلكس في أسواق السيارات المستعملة 65000 ريال سعودي.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0598381280 أو من خلال الواتس آب على 00966598381280.

سيارة تويوتا كامري 2016:

تمتاز السيارة تويوتا كامري بأنها سيارة عائلية متوسطة الحجم بمواصفات إنتاج يابانية، كما أن السيارة تويوتا كامري مزودة بأنظمة الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل مع توافر حساسات أمامية وخلفية.