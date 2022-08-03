نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة تويوتا بالسعودية باسعار تبدا من 18000 ريال في المقال التالي
للبيع سيارات مستعملة تويوتا بالسعودية، يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين عن السيارة من ماركة تويوتا التي لها شهرة واسعة حول العالم والتي تمتاز بمواصفات يابانية وقوة محركها وقوته مع سرعتها العالية.
وتعد سيارات تويوتا هي الخيار الأول عند أغلب السعوديين، لأن ماركة تويوتا بجميع الطرازات لها العديد من المميزات الحديثة التكنولوجية ودائما الشركة تهتم بالتطوير وتحديث إصدارتها التي تتماشى وتتناسب مع سوق السيارات بالسعودية وبأسعار رخيصة، لذا سنوضح لكم من خلال المقال التالي أسعار السيارات المستعملة في السعودية بجميع إصدراتها وطرازها.
سيارة تويوتا هايلكس 2018:
تعد سيارات تويوتا هايلكس من أسرع السيارات من فئة النقل الصغيرة، كما تمتاز هذه الفئة من سيارات تويوتا بوجود أنظمة الفرامل المانع للإنغلاق ونظام لتوزيع قوة الفرامل.
- تتوافر للبيع سيارة تويوتا من إصدار هايلكس موديل 2018 مستعملة.
- تويوتا هايلكس من طراز مانيوال مع ناقل للحركة مانيوال.
- تصل سرعة محرك السيارة تويوتا هايلكس إلى 200 كيلو متر في الساعة.
- تأتي السيارة تويوتا هايلكس بقوة 164 حصان.
- السيارة تويوتا هايلكس مزودة بنوافذ أمامية كهربائية.
- تحتوي السيارة تويوتا هايلكس على مكيف بارد ومشغل إسطوانات بالإضافة إلى وجود مدخل يو إس بي لزيادة الرفاهية.
- السيارة تويوتا هايلكس مزودة بأكياس هوائية للسائق وللركاب مما يزيد من درجة الأمان في السيارة.
- السيارة تويوتا هايلكس مستعملة تباع في مدينة رأس الخفجي.
- الوقود في السيارة تويوتا هايلكس البنزين والذي يتسع خزان الوقود فيها إلى أكثر من 50 لتر.
- السيارة تويوتا هايلكس متاحة باللون الأبيض.
- صرح البائع أن عداد المسافات المقطوعة للسيارة سجل 18000 كيلو متر.
- سعر بيع السيارة تويوتا هايلكس في أسواق السيارات المستعملة 65000 ريال سعودي.
- للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0598381280 أو من خلال الواتس آب على 00966598381280.
سيارة تويوتا كامري 2016:
تمتاز السيارة تويوتا كامري بأنها سيارة عائلية متوسطة الحجم بمواصفات إنتاج يابانية، كما أن السيارة تويوتا كامري مزودة بأنظمة الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل مع توافر حساسات أمامية وخلفية.
- متاح للبيع سيارة تويوتا من فئة كامري موديل 2016 مستعملة.
- سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 18000 ريال سعودي كاش.
- سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 20000 ريال سعودي تقسيط.
- السيارة تويوتا كامري متاحة للبيع في مدينة الرياض.
- السيارة تويوتا كامري مستعملة تم قيادتها 300000 كيلو متر.
- ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك بمحرك 6 سيلندر مع هيكل من السيدان.
- السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أبيض.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.
- تأمن السيارة تويوتا كامري وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.
- يتوافر في السيارة تويوتا كامري نظام ذكي لركن السيارة ومكيف أوتوماتيك وفتحة سقف وريموت كنترول.
- للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0595205896 أو عن طريق الواتس آب على 00966595205896.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للبيع سيارات مستعملة تويوتا بالسعودية باسعار تبدا من 18000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.