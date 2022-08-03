السيارة الفخمة من كيا وصلت البلاد….سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2023 بمواصفات تنافسية  ومميزات خيالية وأسعارها غير قابلة للتنافس

سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2023 بمواصفات تنافسية ومميزات خيالية وأسعارها غير قابلة للتنافس، سيارة كيا سبورتاج التي تعتبر من أحدث السيارت العصرية ومن أبرز السيارات الرياضية، وهي أيضًا توجد بين فئات سيارة كروس أوفر وتتنافس بقوة مع سيارات عديدة ومتميزة ومن أهم تلك السيارات، سيارة فوكس فاجن تيجوان نيسان اكس تريل، وسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس، وأيضًا سيارة شيفروليه اكوا يونكس، وسيارة تويوتا راف فور، تم إطلاق سيارة كيا الجديدة في كافة الأسواق العربية بالعديد من الموديلات المتنوعة بالكثير من المزايا والموصفات الرائعة، وسوف يتم التعرف على تلك الموصفات والمزايا في السطور القادمة.

سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2023 بمواصفات تنافسية

سوف نقدم لكم العديد من المواصفات والمميزات التي قد تميز سيارة كيا سبورتاج 2023 عن غيرها من السيارات

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

تمتلك السيارة العديد من المواصفات المذهلة وسوف نتعرف عليها في الأتي:ـ

تزود السيارة بمحركين مختلفين، والمحرك الأول ذات 4 سلندرات.

وتبلغ سعة هذا المحرك حوالي 2 لتر، وقوته تصل إلى 159 حصانز

وقوة عزم دوارنه تبلغ حوالي 192 نيوتن لكل متر.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي ذات 6 سرعات.

أما بالنسبة للمحرك الثاني للسيارة فيصنع من 4 سلندرات، وتبلغ قوته حوالي 180 حصان.

تصل قوة عزم دوارنه إلى 265 نيوتن متر.

تحتوي السيارة على ناقل حركة من DCT ويحتوي على 6 سرعات، وتبلغ سعته حوالي 1.8 لتر.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

طول السيارة يصل إلى 466 سم، أما بالنسبة إلى ارتفاعها فيبلغ حوالي 166 سم، عرض السيارة يصل إلى 186 سم.

عجلات السيارة ذات قاعدة تصل طولها إلى 277 سم.

تزود السيارة بحقيبة خلفية كبيرة المساحة فتصل مساحتها إلى 637 لتر.

تترواح مقاسات عجلات السيارة بين 17 حتى 19 انش حسب نوع السيارة

وموديلاتها المختلفة.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023

يختلف سعر السيارة من فئة لأخرى في المملكة العربية السعودية، وسوف نقدم أسعار تلك الفئات في الأتي :ـ