عروض البنك الاهلي للسيارات 2022 تويوتا وكورولا وبرادو وكامري وطريقة الحصول

نتعرف اليوم مع زوار موقعنا ثقفني عروض بنك الأهلي على السيارات، وهو أكد البنوك الكبرى المتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية والذي يحظى بحقبة كبيرة من العملاء نظير الخدمات المتعددة المتاحة من لدى البنك التي تصب في المقام الأول والأخير في مصلحة اىمواطن السعودي، ومن ضمن حزمة خدمات البنك عروض بنك الأهلي للسيارات تويوتا، وللمزيد من التفاصيل نوفيكم عنها بالسطور التالية:

عروض البنك الأهلي على للسيارات

يوفر البنك الأهلي عروض السيارات على كافة الطرازات والموديلات الحديثة المختلفة منها تويوتا كورولا كامري وبرادو وغيرها العديد مع مزايا مختلفة ولعل أهمها يتوفر لدى البنك الأهلي عروض مستمرة من وكلاء السيارات المعتمدة لديه، فضلا على أقساط شهرية ميسرة، كما لا يشترط البنك دفع رسوم إدارية، لا يوجد دفعة أولى على العملاء المحولة رواتبه على البنك، علاوة على فترة سداد مرنة تبدأ من 5 أعوام، تتم معاملات البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

اشتراطات الحصول على السيارات من لدى البنك الأهلي

وضع البنك الأهلي عدد من الشروط يجب توافرها في العملاء الراغبين من امتلاك سيارة، والتي تضمنت النحو التالي.

يتحتم أن يكون بحوزة العميل بطاقة ائتمان من البنك الأهلي.

يتحتم أن يكون راتب العميل الشهري كحد أدنى 2500 ريالا سعوديا.

يتحتم ان لا يكون عمر المقترض أقل عن 21 سنة ولا يتخطى عمر 60 عاما وذلك ينطبق على الموظفين.

وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة يتحتم ان لا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

طريقة التقديم على التمويل التأجيري من الأهلي

يستلزم إحضار مستند تحويل الراتب على البنك الأهلي.

استعراض سعر السيارة.

تحضير صورة من أصل هوية سارية.

خطاب تعريف من جهة العمل للمقترض.

تحضير كشف الحساب البنكي الخاص بالمقترض عن آخر ثلاثة أشهر.

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على عروض البنك الأهلي للسيارات