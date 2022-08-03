نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للعائلات الكبيرة في السعودية فسيحة بالداخل من 8 ألاف وطالع في المقال التالي

سيارات مستعملة للعائلات الكبيرة في السعودية بأسعار مخفضة ومتنوعة وبحالات جيدة وممتازة، تبدأ أسعار السيارات من 8 ألاف ريال فيما فوق لأصحاب الدخل المحدود والمنخفض لزيادة الفرص في الحصول على سيارة، نقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السيارات المستعملة التي تناسب العائلات سواء للمواطن السعودي أو المقيم داخل المملكة بالأسعار والمواصفات وعداد الممشى فيما يلي. سيارات مستعملة للعائلات الكبيرة جي ام سي موديل 1995 مستعملة سيارة دفع رباعي تناسب العائلات تعمل على محرك أوتوماتيك سداسي الأسطواتات والسعة اللترية الخاصة به 3600 سي سي وينتج قوة 217 حصان وعزم دوران 366 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة 170 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الصبيا بحي الظبية.

السيارة بحالة جيدة، بها تلف وعيوب بسيطة نتيجة الاستعمال.

تحتوي على مكيف جيد، راديو، مثبت سرعة، نظام مانع انغلاق الفرامل، بلوتوث، مدخل يو اس بي، أكياس هوائية.

سعر جي ام سي مستعملة في السعودية 8 ألاف ريال. فورد اكسبلورر موديل 2004 مستعملة سيارة بنظام الدفع الرباعي وأقواهم من حيث المحرك والمواصفات، تأتي بمحرك سعته 4500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك وله 8 أسطوانات، تنتج قوة 333 حصان وعزم دوران 467 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة 400 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة أبها بمنطقة وسط البلد،

السيارة ممتازة لا تشكو من أي أعطال، زلا يوجد لها تاريخ للحوادث.

تحتوي على مكيف قوي، وسائد هوائية، شاشة وسائط، كاميرا مراقبة خلفية، نظام المساعدة في صعود المرتفعات، مثبت سرعة، نظام ملاحة دقيق، أضوية، راديو، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري.

سعر فورد اكسبلورر مستعملة في السعودية 10 ألاف ريال. شيفروليه تاهو موديل 2002 مستعملة سيارة دفع رباعي عائلية كبيرة وفسيحة من الداخل، تأتي بمحرك سعته 3600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات، تنتج قوة 255 حصان وعزم دوران 366 نيوتن. متر.

وفسيحة من الداخل، تأتي بمحرك سعته 3600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات، تنتج قوة 255 حصان وعزم دوران 366 نيوتن. متر. عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة صفوى بحي أم الساهك.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة نتيجة الاستعمال.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، مرايات كهربائية، وسائد هوائية، فتخة سقف، راديو، بلوتوث، نظام منع انغلاق الفرامل، التوزيع الإلكتروني للفرامل، مثبت سرعة، مدخل يو اس بي، شاشة وسائط.

سعر شيفروليه تاهو مستعملة في السعودية 10 ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للعائلات الكبيرة في السعودية فسيحة بالداخل من 8 ألاف وطالع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للعائلات الكبيرة في السعودية فسيحة بالداخل من 8 ألاف وطالع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.