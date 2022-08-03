نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية 2022 بسعر يبدأ من 63 ألف ريال بمواصفات رائعة في المقال التالي
سيارات مستعملة للبيع في السعودية 2022، يبحث الالاف من المواطنين والمقيمين بالمملكة بشكل يومي عن سيارات مستعملة للبيع في السعودية 2022 من أجل شراء ما يناسب ظروفهم ووضعهم المادي، حيث يتجه الأشخاص لشراء سيارات مستعملة في السعودية 2022 نظرا لأن اسعارها تكون منخفضة نوعا ما مقارنة بأسعار السيارات الجديدة، خاصة بعدما ارتفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ، ودائما ما يكون هناك بحث عن السيارات التي تتناسب مع الاحتياجات اليومية للأفراد بأسعار مقبولة، وهذا ما سنوفره لكم خلال هذا المقال.
سيارات مستعملة للبيع في السعودية 2022
وستقدم لكم أسرة “ثقفني” قائمة سيارات مستعملة للبيع في السعودية 2022 من ماركات تجارية مختلفة وبمواصفات تناسب ظروف المناخ في المملكة، الذى يحتاج إلى أنواع معينة من السيارات، وتلك التي سنعرضها عليكم عليها اقبال شديد.
سيارة لكزس IS 2015
- محركها 6 سلندر سعته 2500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 205 حصان ، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/متر.
- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
- تتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 7 ثواني.
- تبدأ أسعار سيارة لكزس IS 2015 في السعودية من 100 ألف ريال سعودي، حسب حالتها.
سيارة شيفروليه ماليبو 2018
السيارة تتميز بما يلي:
- محرك السيارة تيربو سعته 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 250 حصان ، وعزم اقصي للدوران 353 نيوتن/متر.
- سرعة السيارة من 0-100كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية.
- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات.
- السيارة متوافرة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 63 ألف ريال سعودي، ويختلف وفقا لحالتها الفنية.
سيارة تويوتا انوفا 2021
تتميز السيارة بـ:
- محرك السيارة 2700 سي سي ينتج قوه قدرها 164 حصان.
- عزم اقصي للدوران 245 نيوتن/متر.
- متصل بناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيك.
- وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 10.0 ثانية.
- السيارة تتوافر بسعر يبدأ من 97750 ألف ريال سعودي.
سيارة تويوتا كامري 2019 LE HEV
تتصف تلك السيارة بما يلي:
- محرك 4 سلندر سعته 2500 سي سي ينتج قوه قدرها 203 حصان.
- عزم اقصي للدوران 249 نيوتن/متر.
- متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات
- سرعة السيارة من 0-100كم /ساعة في مدة زمنية قدرها 9.3 ثانية .
- تتوافر بسعر 2588 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية 2022 بسعر يبدأ من 63 ألف ريال بمواصفات رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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