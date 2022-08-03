نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لادا نيفا الجبارة.. افخم سيارة خيالية للطرق الصعبة فى السعودية بقوة 114 حصان بمواصفات قوية والسعر مفاجاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لادا نيفا الجبارة.. افخم سيارة خيالية للطرق الصعبة ، لادا نيفا تعلن عن اصدار جديد بالسعودية يقدم لك كل ما تبحث عنه فيها، لأنها من السيارات المتينة صاحبة الرسوخ والتمركز في مكانتها، ولأن جمهور هذه السيارة يقدرون قيمتها وما يمكنها إفادتهم فيه فهم يترقبون التحديثات التي يرغبون فيها ويتمنون إيجادها، فقد كان من أولى سلبيات هذه السيارة ثبات مظهرها على مدار السنوات السابقة، حيث كانت تعتمد المظهر الكلاسيكي، والذي يعطي الانطباع بالصرامة، والرغبة في الإنجاز السريع، ولكن مؤخرًا كانت اوتوفاز قد أعلنت عن إصدار جديد بمميزات رائعة تحقق غالب ما يحلم به الجمهور، فيا ترى ما هي مواصفات هذا الإصدار؟

لادا نيفا الجبارة.. افخم سيارة خيالية للطرق الصعبة

كانت السيارة لادا نيفا فيما سبق تستخدم للمهام الصعبة، وكانت هذه العلامة هي الفارقة في إنتاج السيارات المستخدمة للقوات العسكرية بأي مكان، وهذا دليل على متانتها وقدرتها على الثبات في أي موقف يحتاج لذلك، فلديها نظام للفرامل يمنع انغلاقها، كما أن الحقن الإلكتروني فيها هو العامل وهو قابل للتعامل إلكترونيا.

كما أن هذه السيارة تختص بكونها الأفضل حتى بعدما تطورت وانتجت الجديد منها، حيث أصبحت مزودة بمصابيح في الجوانب والخلفية، كذلك قدمت نظام متطور لمنع انتقال الصوت، وأنظمة تعديل للمقاعد، وأيضًا تدفئة لراحة أكبر للمستخدمين والركاب.

يمكنك تشغيل الميديا بالسيارة من خلال البلوتوث، والاستمتاع بأنظمة عديدة لنقل الصوت وتشغيل الوسائط.

مواصفات لادا نيفا الإصدار الجديد

أصبحت السيارة لادا نيفا مكمنا لمفاجآت كثيرة ومميزات مذهلة، حيث استطاعت أن تحافظ على المبادئ الأساسية في السيارة مثل كونها من ذوات الدفع الرباعي، والقدرة الكبيرة على السحب والجر، وكذلك تمتعها بالسير الثابت على الطرق الغير ممهدة، ولكن الأمر أن تلك السيارة كانت مرتقبة منذ وقت طويل، وهناك أنباء أنها تتوافد إلى الأسواق بالتتابع، ويمكنك الآن شراؤها من السوق السعودية في أي وقت، ولكن بالطبع الكمية لن تكون كبيرة.