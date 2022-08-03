نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات مستعملة تبأ بـ6000 ريال في الرياض حالات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص سيارات مستعملة تبأ بـ6000 ريال إلى الأشخاص التي تحتاج إلى سيارة مستعملة بإمكانيات جيدة وحالة مُرضية من الخارج والداخل نقدم لكم أقوى وأفضل سيارات مستعملة في الرياض، تعد السيارات المستعملة من أكثر الخيارات ملائمة إلى بعض الأشخاص والتي تحصل على دخل محدود وليس في قدرتها شراء سيارة جديدة، فكما نعلم هناك حالات شديدة من الغلاء ويتم تقديم السيارات الجديدة بأسعار مبالغ فيها ولذلك فالسيارات المستعملة أفضل خيار للمشتري كما أنها تتميز بإمكانيات وجودة عالية على عكس ما يقال عنها.

سيارات مستعملة في الرياض

من أبزر السيارات المستعملة والمقدمة في سوق مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في عام 2013م ومتوفرة الآن في مدينة الرياض عاصمة السعودية وتستطيع السيارة المشي حتى 150 ألف كيلو متر، سعر السيارة مستعملة يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وبالنسبة إلى لون السيارة فهو اللون الأبيض وعدد أبوابها أربعة أبواب ويمكنكم الحصول على تفاصيل أخرى من خلال رقم +966596282218.

2. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى هذه السيارة فهي تم تقديمها في عام 2006م ويمكنها أن تسير حتى 240 ألف كيلو متر وتتواجد في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي، لون السيارة أبيض لامع وطولها مناسب بالنسبة إلى عرضها وتتكون من أربعة أبواب وارتفاعها عن الأرض مناسب وغير قابل للاحتكاك، يمكنكم الحصول على تفاصيل جديدة وذلك من خلال الاتصال على رقم +966583498514.

3. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

في عام 2006م تم إصدار السيارة في جمهورية اليابان من قبّل شركة “تويوتا” اليابانية، تم تصميمها بممشى يبلغ 226 ألف كيلو متر بوقود البنزين، سعر بيع السيارة يبدأ من 6 آلاف ريال سعودي ولونها الخارجي رصاصي وتتكون من أربعة أبواب وحالتها الخارجية والداخلية جيدة، للحصول على بعض التفاصيل الإضافية يمكنكم الحصول عليها من مالك السيارة بالاتصال على رقم +966594298094.

4. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة في عام 2006م في اليابان، لون السيارة الخارجي أبيض وهيكلها الخارجي جذاب، تستطيع المشي حتى 266 ألف كيلو متر ومزودة بشبك أمامي مطلي بالكروم، سعر السيارة يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي وللتفاصيل يمكنكم الاتصال على رقم +966591038036