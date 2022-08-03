نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى السيارات المستعملة للبيع بمواصفات وجودة عالية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى السيارات المستعملة المتاحة للشراء تضم أسواق المملكة العربية السعودية العديد من السيارات المستعملة الأقل تكلفة وذات الأسعار المعقولة للعديد من الفئات الاجتماعية، لذلك نحن نتحدث عن أفضل السيارات المعروضة للبيع في المملكة العربية السعودية هذه الأيام في منشورنا الذي يتميز بقدراته المتقدمة، لقد وجدنا أن الطلب على السيارات المستعملة مرتفع وربما أكثر من السيارات الجديدة خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، حيث لا يستطيع الكثير من الناس شراء السيارات الجديدة ذات الأسعار اللاصقة التي تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، سنناقش عددًا قليلاً من السيارات المستعملة حاليًا في السوق جنبًا إلى جنب مع مواصفاتها وأسعار السوق الحالية.

سيارات للبيع في السعودية

هوندا سيفيك 2008 الأولى

تم تصنيع السيارة وطرحها في السوق في بداية عام 2008 وتمكنت من الوصول إلى كل الأسواق بحلول الربع الثاني من نفس العام. خصائصه كالتالي: –

يجري البحث عن السيارة مقابل 20 ألف ريال سعودي.

المظهر الخارجي للسيارة أبيض اللون ولها أربعة أبواب وهي تؤدي وظائفها الأساسية.

2. تويوتا كورولا 2020

وفيما يتعلق بسيارة تويوتا كورولا فقد اكتسبت شهرة منذ أن بدأت تويوتا بيع سيارات كورولا ومن سماتها الرئيسية ما يلي: –

يتم احتساب تكلفة الاتصال أو إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم المشترك في الصورة في سعر السيارة التي يتم بيعها بشكل منفصل.

المنصة لها أربعة أبواب ويبلغ ارتفاعها 43000 معيار لونه الخارجي أبيض.

السيارة سليمة وظيفيا ولها علبة تروس أوتوماتيكية.

3. 2005 نيسان باثفايندر

تعتبر سيارات نيسان من بين السيارات المعروفة في الأسواق المحلية والدولية.

فيما يلي أهم مواصفات السيارة:

السيارة معروضة للبيع في تبوك مقابل 17،000 ريال سعودي. لمزيد من المعلومات

تم تقديمه في عام 2005 بعدد من الأبواب وعلبة تروس أوتوماتيكية.

2001 سيارة مرسيدس بنز فيجر

تحظى سيارات مرسيدس-بنز بشعبية كبيرة ويزداد الطلب عليها بين المشترين.

تشمل الميزات التالية للسيارة جميعها: –

0509958851

السيارة من طراز S320 وتم طرحها عام 2001.

يتم تحديد سعر بيع السيارة من خلال المناقشات مع المالك حول الرقم.

وهي موجودة في جدة وتعمل بكفاءة ولها أربعة أبواب.

اللون الخارجي للسيارة أسود لامع وناقل الحركة أوتوماتيكي.

مازدا 6 2016

بالإضافة إلى كون Mazda إحدى الشركات التي يتجه إليها العديد من المشترين تعد سيارات Mazda من بين الطرازات المتميزة في السوق ومن أهم مواصفات السيارات ما يلي: –