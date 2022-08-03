نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى السيارات المستعملة للبيع بمواصفات وجودة عالية بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى السيارات المستعملة المتاحة للشراء تضم أسواق المملكة العربية السعودية العديد من السيارات المستعملة الأقل تكلفة وذات الأسعار المعقولة للعديد من الفئات الاجتماعية، لذلك نحن نتحدث عن أفضل السيارات المعروضة للبيع في المملكة العربية السعودية هذه الأيام في منشورنا الذي يتميز بقدراته المتقدمة، لقد وجدنا أن الطلب على السيارات المستعملة مرتفع وربما أكثر من السيارات الجديدة خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، حيث لا يستطيع الكثير من الناس شراء السيارات الجديدة ذات الأسعار اللاصقة التي تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، سنناقش عددًا قليلاً من السيارات المستعملة حاليًا في السوق جنبًا إلى جنب مع مواصفاتها وأسعار السوق الحالية.
سيارات للبيع في السعودية
هوندا سيفيك 2008 الأولى
تم تصنيع السيارة وطرحها في السوق في بداية عام 2008 وتمكنت من الوصول إلى كل الأسواق بحلول الربع الثاني من نفس العام. خصائصه كالتالي: –
- يجري البحث عن السيارة مقابل 20 ألف ريال سعودي.
- المظهر الخارجي للسيارة أبيض اللون ولها أربعة أبواب وهي تؤدي وظائفها الأساسية.
2. تويوتا كورولا 2020
وفيما يتعلق بسيارة تويوتا كورولا فقد اكتسبت شهرة منذ أن بدأت تويوتا بيع سيارات كورولا ومن سماتها الرئيسية ما يلي: –
- يتم احتساب تكلفة الاتصال أو إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم المشترك في الصورة في سعر السيارة التي يتم بيعها بشكل منفصل.
- المنصة لها أربعة أبواب ويبلغ ارتفاعها 43000 معيار لونه الخارجي أبيض.
- السيارة سليمة وظيفيا ولها علبة تروس أوتوماتيكية.
3. 2005 نيسان باثفايندر
تعتبر سيارات نيسان من بين السيارات المعروفة في الأسواق المحلية والدولية.
فيما يلي أهم مواصفات السيارة:
- السيارة معروضة للبيع في تبوك مقابل 17،000 ريال سعودي. لمزيد من المعلومات
تم تقديمه في عام 2005 بعدد من الأبواب وعلبة تروس أوتوماتيكية.
2001 سيارة مرسيدس بنز فيجر
تحظى سيارات مرسيدس-بنز بشعبية كبيرة ويزداد الطلب عليها بين المشترين.
تشمل الميزات التالية للسيارة جميعها: –
- 0509958851
- السيارة من طراز S320 وتم طرحها عام 2001.
- يتم تحديد سعر بيع السيارة من خلال المناقشات مع المالك حول الرقم.
- وهي موجودة في جدة وتعمل بكفاءة ولها أربعة أبواب.
- اللون الخارجي للسيارة أسود لامع وناقل الحركة أوتوماتيكي.
مازدا 6 2016
بالإضافة إلى كون Mazda إحدى الشركات التي يتجه إليها العديد من المشترين تعد سيارات Mazda من بين الطرازات المتميزة في السوق ومن أهم مواصفات السيارات ما يلي: –
- تم طرح السيارة في عام 2016 ولديها ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي حسب الفئة.
- تبلغ سرعة السيارة القصوى حوالي 3250 ميلاً في الساعة و 188 حصاناً ويبلغ أقصى وزن لعزم الدوران 185 رطلاً.
- قد تصل إلى مالك السيارة على 0506690165 وسعر السيارة المطلوب في مدينة القطيف الشرقية 52000 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى السيارات المستعملة للبيع بمواصفات وجودة عالية بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.