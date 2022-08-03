Toyota Land Cruiserسيارة تويوتا لاند كروزر مواصفاتها ومميزاتها

يهتم بعض الأشخاص بالسيارات بل وينتظر الكثير منهم الموعد الذي تقوم فيه الشركات بطرح سيارات جديدة في الأسواق، ولذلك فإنه لا عجب من أن هؤلاء الأشخاص يهتمون بشكل كبير بالتعرف على مواصفات السيارات والتعرف على سعرها لكي يستعدوا لشرائها، ولذلك فقد بدأت شركة تويوتا في الإعلان عن سياراتها الجديدة لاندكروزر، وقد تساءل الكثير من الأشخاص المهتمين بشراء السيارات من هذه الشركة تحديداً بالتساؤل عن المواصفات الخاصة بها وأهم المميزات التي توجد في السيارة لكي يعرفوا ما إذا كانت تناسبهم أم لا، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر

بعدما قامت شركة تويوتا بعرض سياراتها الجديدة لاندكروزر قد بدأت معدلات البحث تزداد حول المواصفات التي تتمتع بها هذه السيارة والتي من شأنها أن ترفع قيمة السيارة في وجهة نظر العميل الذي سوف يقوم بشرائها أو أنه سوف يصرف النظر عنها تماماً ومن بين أهم المواصفات التي تتمتع بها هذه السيارة إليكم التالي:

يوجد في السيارة محرك 6 سلندر.

المحرك الموجود في السيارة يعمل بسعة 3500 سي سي.

تعمل السيارة بقوة 409 حصان.

يوجد في السيارة ناقل سرعة أوتوماتيكي.

السيارة تعمل بنظام الدفع الكلي.

يوجد في السيارة خاصية التحذير من التصادم.

تعمل السيارة بنظام تتبع المسار.

يوجد في السيارة نظام LDA وهو نظام مخصص للحفاظ على المسار.

تتمتع السيارة بنظام DRCC

مميزات سيارة تويوتا اليابانية الجديدة Land cruiser

تحتوي سيارة لاند كروزر الجديدة المصنوعة من قبل شركة تويوتا على عدد كبير من المميزات التي استطاعت بها شركة تويوتا أن تتفوق على نفسها وعلى غيرها من الشركات المنافسة في هذا المجال، حيث استطاعت الشركة أن تحقق المعادلة الصعبة عن طريق وضع الإمكانيات التي يحتاج إليها الأشخاص في السيارات بل وأكثر من ذلك استطاعت أن تضع السيارة بأسعار جيدة ومن بين أهم المميزات التي توجد في سيارة لاند كروزر لديكم التالي: