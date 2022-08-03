بـ900 ريال تويوتا كورولا 2022 اشيك سيارة في السوق تقسيط حتى خمس سنوات احصل عليها فورا

تقدم شركة عبد اللطيف جميل الشهيرة عرض تقسيط مميز على سعر سيارة تويوتا كورولا 2022، حيث تعد سيارة تويوتا كورولا من فئات السيارات التي عليها إقبال كبير وقامت مجموعة عبد اللطيف جميل باستيراد كميات كبيرة جدًا من السيارة لأن الإقبال على السيارة شديد وكذلك الإقبال على عرض التقسيط من الشركة، ويمكننا تقديم شرح تفصيلي لكل المعلومات التي تخص سيارة تويوتا كورولا الجديدة وأبرز مميزاتها وعيوبها.

تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل

يبلغ سعر السيارة الكلي في سوق المملكة العربية السعودية لهذه الفئة من السيارة حوالي 79 ألف و300 ريال سعودي، ويتم عرض التقسيط لفترة سداد تبلغ خمس سنوات (60 شهر) والقسط الشهري من سعر السيارة يبلغ 900 ريال سعودي، بينما قيمة الدفعة الأولى من سعر السيارة تبلغ 27 ألف و164 ريال سعودي والدفعة الأخيرة منها حوالي 31 ألف و720 ريال سعودي.

إمكانيات تويوتا كورولا 2022 وأبرز مميزاتها

نوع محرك السيارة V4 وسعته تبلغ 1.6 لتر (1600 سي سي) وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 154 نيوتن لكل متر.

قوة دفع محرك السيارة تبلغ 120 حصان وذلك لعمل ستة آلاف لفة خلال الدقيقة الواحدة ويقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي يتكون من ست نقلات.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة السكون الصفري حتى 100 كيلو متر في غصون 12 ثانية وتبلغ أقصى سرعة تصل إليها السيارة حوالي 190 كيلو متر لكل ساعة.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي و أندرويد أوتو وتعمل بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لتر وتعتبر بذلك اقتصادية في استهلاك البنزين.

عيوب تويوتا كورولا موديل 2022