حصرياً مواصفات سيارة اسكيب فورد فيس ليفت 2023 الجديدة بالتفصيل

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عمر شويل - جدة ظهرت سيارة فورد اسكيب فيس ليفت 2023 على أرضية الاختبار مؤخرًا، فقد كشفت بعض المصادر بالإعلان والتصوير عن ظهور الموديل الجديد فور اسكيب بشكل واضح على الطرق لاختبارها بدون تمويه أي بدون إخفاء السيارة بغطاء ما، مما يدل على أنه يمكن طرح السيارة بالأسواق خلال العام الجاري، ومن حسن الحظ أن السيارة ظهرت بهيكلها الخارجي بالكامل.

مواصفات سيارة فور اسكيب فيس ليفت 2023 الجديدة

تتمتع السيارة بتصميم بسيط لكنه جذاب وساحر مثل:

تصاميم المصابيح الأمامية والخلفية بشكل نحيف ومميز خاصةً المصابيح الأمامية، من نوع ليد.

تحتوي السيارة على 6 نوافذ.

السيارة مرتفعة قليلًا وعالية عن الأرض.

جنوط عجلات السيارة طويلة وقوية.

الشبك الأمامي ذو طراز جديد.

أيضًا غطاء المحرك الخاص بالسيارة جديد بشكل كلي.

الهيكل الخارجي للسيارة مزخرف.

تم لصق لوجو السيارة على منتصف الشبكة الأمامية، وفي صندوق السيارة من الخلف.

ظهرت السيارة باللون الأبيض.

يوجد مسند أسفل صندوق السيارة.

السيارة ذات أربعة أبواب.

هيكل السيارة مرتفع من الخلف ومسحوب للأسفل من الأمام.

أما بالنسبة للتصميم الداخلي للسيارة فلم يتم الكشف عنه بعد، لكنه من المتوقع أن التصميم رائع ومميز كعادة موديلات فورد اسكيب.

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سعر سيارة فورد اسكيب 2023 الجديدة

لم يذكر المصدر أي معلومة بشأن سعر السيارة، سواء السعر المبدئي أو الفعلي الذي سوف يتم طرحه في الأسواق، وذلك الشركة لم تُعلن عن السيارة بشكل رسمي حتى الآن، فمن المرجح أن الشركة سوف تعلن عن مواصفاتها وسعرها عالميًا فور الانتهاء من فترة الاختبار على أرض الواقع، ونحن في ترقب مستمر حول أي جديد يخص فور سكيب الجديدة.

ومن المتوقع ظهور السيارة بشكل رسمي على أرض الواقع خلال هذا العام، ويتبين هذا من عرض السيارة للاختبار على الطرق دون تمويه أو حرص من الشركة على عدم كشفها للجمهور، ما يعني أنها تخطط طرحها قريبًا جدًا في الأسواق العالمية.

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