نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتصميم خرافي وجذاب الجيل الجديد من تويوتا تاكوما 2024 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم الشركة المنتجة لسيارات تويوتا خلال الفترة الجارية على تطوير جيل موديل تاكوما بيك أب الجديد كلياً، وحرصت على عدم تسريب أي مواصفات خاصة بالموديل الجديد والتطوير القائم عليه حيث إنه من المقرر طرحه خلال عام 2024، ولكن نتيجة للاختبارات التي تقوم بها الشركة للسيارة في الطرق العامة تم الحصول على بعض المواصفات الخاصة بالسيارة بناء على صور تم أخذها أثناء الأداء التجريبي للسيارة والذي أوضح كثيراً عن مواصفات السيارة الخارجية والتي تشبه إلى حد كبير موديل تندرا الجديد.

الجيل الجديد من تويوتا تاكوما 2024

خلال الفترة القادمة يترقب سوق السيارات السعودي طرح السيارة الجديدة 2024 Toyota Tacoma، وهي سيارة يابانية متوسطة الحجم من نوع البيك أب، ومن المقرر أن تدخل السيارة مجال المنافسة وبقوة مع الشركات التجارية الأعلى عالمياً مثل فولكس فاجن أماروك، وسيارات فورد رينجر رابتور العملاقة بالإضافة إلى سيارات تشيفي كولورادو، ووفقاً لتصريحات الشركة القائمة على تصميم وتصنيع السيارة فإن أوائل العام القادم هو الموعد المحدد لطرح السيارة رسمياً بالأسواق داخل المملكة العربية السعودية.

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مواصفات محرك تويوتا تاكوما 2024

حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى مواصفات المحرك الخاص بسيارة تويوتا تاكوما الجيل القادم في عام 2024، ولكن الموديل الحالي من نفس السيارة يأتي بمحرك سعته 2.7 لتر وبقوة دفع 4 سلندر أما عن القوة الحصانية فقد بلغت 159 حصان، ذلك إلى جانب محرك سعته تبلغ حوالي 3.5 لتر وبقوة دفع 6 سلندر أما عن القوة الحصانية تبلغ 278 حصان، ومن المتوقع أن تأتي البيك أب بمحرك تيربو بقوة دفع تبلغ 4 سلندر جديد.

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سعر بيع تويوتا تاكوما 2024

حتى هذه اللحظة لم تعلن شركة تويوتا عن الفئات الخاصة بالسيارة، ولكن على الرغم من ذلك من المتوقع أن يبدأ سعر بيع السيارة بالأسواق بداية من 28 ألف دولار أمريكي، وهناك بعض التسريبات التي تشير إلى قيام مجموعة تويوتا (العلامة التجارية للسيارة) بتسليم النسخة الأولى من السيارة إلى منصة TNGA-F الجديدة.

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