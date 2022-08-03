نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الطرق الوعرة سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بالسعودية/ السعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر بتعدد إصداراتها بالإضافة أنها صاحبة الاختيار الأول من قبل فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة، نظراً لإمكانيات السيارة والمواصفات القياسية التي يتم توفيرها من خلالها، حيث تحرص شركة تويوتا على تقديم تصميم فاخر ومميزات جديدة في كل إصدار جديد والذي يفوق الإصدار الذي يسبقه حتى تظل في قائمة أقوى ماركة للسيارات بالعالم والدول العربية، لذا من خلال السطور التالية نتعرف على أبرز مواصفات السيارة وسعر البيع في المملكة العربية السعودية.

أبرز مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022

من الخارج تأتي السيارة بتصميم فاخر مزود بشبك أمامي ضخم من مادة الكروم لتوحي بقدرات السيارة الصلبة، وبتصميم رفيع جاءت الأنوار الأمامية للسيارة مع منحها أضواء خلفية تم تصميمها بشكل متطور للغاية عن أخر إصدار، ومن الداخل تم التقليل من عدد أزرار التحكم بالمقصورة الأمامية لمظهر أكثر أناقة مع إضافة نظام صوتي متطور وحديث من نوع JBL مع شاشات ترفيه للمقاعد بالخلف يبلغ قياسها 11 إنش.

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مواصفات محرك تويوتا لاند كروزر 2022

حازت السيارة على إقبال كبير من جانب قائدي المركبات بالمملكة، نظراً لملائمتها لطبيعة الطرق الوعرة بالبلاد وكثرة المرتفعات والجبال بها، الأمر الذي يستدعي محرك ذو مواصفات قياسية وهو ما يتم توفيره من خلال إصدارات السيارة محور حديثنا اليوم وتأتي مواصفات المحرك كما يلي:

محرك سيارة تويوتا لاندر كروزر توربو مزدوج سعته 3.5 لتر، 6 أسطوانات تصل السرعة القصوى له 409 حصان، مع عزم دوران يبلغ 650 نيوتن لكل متر، أما عن ناقل الحركة يعمل بشكل أتوماتيكي لعشر سرعات مختلفة إلى جانب التحكم اليدوي، مع ميزة دفع رباعي مستمر ثقيل وخفيف، بالإضافة إلى قفل دفرنس خلفي.

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سعر تويوتا لاند كروزر 2022 لكافة إصداراتها

لكل إصدار السعر الخاص به والذي جاء كما يلي وفقاً للأسعار المعلنة من الوكيل الرسمي لتويوتا بالمملكة عبداللطيف جميل، حيث يختلف سعر كل إصدار عن الآخر لاختلاف إمكانيات ومواصفات كل إصدار خاص بالعام الحالي 2022:

إصدار GXR 2 سعر البيع حوالي 263،120 ريال.

إصدار GXR 3 سعر البيع حوالي 293،020 ريال.

إصدار GXR 4 سعر البيع 307،970 ريال.

إصدار GXR-V سعر البيع 320،850 ريال.

إصدار VXR سعر البيع 362،250 ريال.

إصدار VXR سعر البيع 404،570 ريال.

إصدار GX DSL سعر البيع 242،190 ريال.

إصدار GXR 2 DSL سعر البيع 260،360 ريال.

إصدار GXR 3 DSL سعر البيع 290،605 ريال.

إصدار GXR 4 DSL سعر البيع 302،680 ريال.

إصدار VX DSL سعر البيع 357،190 ريال.

إصدار GR-S DSL سعر البيع 405،605 ريال.

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