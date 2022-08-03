بأرخص الأسعار سيارات تويوتا مستعملة للبيع كاش وبالتقسيط

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سيارات للباحثين عن سيارة قوية الهيكل وعديدة الإمكانيات وذات سرعات عالية إذا أنت بحاجة إلى السيارة تويوتا بجميع إصدارتها المعروفة وبشهرتها في كل العالم يمكنك الأن الحصول عليها من داخل أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية. سيارة تويوتا كامري 2016 Toyota Camry متوفر للبيع السيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 33000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق نظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 2500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري سجل 50000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

للتواصل مع المالك يجب الإتصال على هذه الأرقام. السيارة تويوتا كامري متاحة بلون أسود خارجي.

وسائل الراحة في السيارة تويوتا كامري عبارة عن مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها وسائل أمان مكونة من نظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وسادة هوائية جانبية. سيارة تويوتا كامري 2014 متاح للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2014 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 13500 ريال سعودي.

أتاح البائع فرصة تقسيط السيارة تويوتا كامري عن طريق دفع مقدم يبلغ 4000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 2000 ريال سعودي.

تواصل مع المالك على الأرقام الآتية. عداد الممشى للسيارة تويوتا كامري بلغ 123000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

السيارة تويوتا كامري مزودة بمكيف وريموت كنترول ونظام الركن الذكي.

النوافذ الأمامية والخلفية في السيارة كهربائية مع وجود زجاج فاميه.

السيارة بها راديو كاسيت وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة.

السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة بها مثبت للسرعة وجنوط وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومقاعد كهربائية. سيارة تويوتا كورولا 2013 يوجد للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 مستعملة للبيع في مدينة الخرج.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 10000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا عن طريق دفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط 1000 ريال سعودي.

تواصل مع المالك على هذة الأرقام. السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 190000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة بها فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وريموت كنترول ومرايات كهربائية وفرش جلد.

السيارة بها نظام الركن الذكي ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه وبلوتوث وراديو كاسيت ونظام التحكم في الطارة.

السيارة بها مبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل. عمر شويل - جدة بأرخص الأسعار سيارات تويوتا مستعملة للبيع كاش وبالتقسيط - ثقفني

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