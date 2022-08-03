نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة بالسعودية للبيع بالتقسيط Hyundai في المقال التالي

سيارات هيونداي, تعتبر السيارة هيونداي واحدة من بين 44 ماركة تباع في السعودية كما أنها تعتبر منافس قوي في سوق السيارات لتمتعها بالعديد من المزايا وقوتها التي تتحمل السير لفترات طويلة في الطرق الوعرة لذا فتعتبر الاختيار الأمثل للكثير ولاكن نظرا لغلاء الأسعار أصبح التوجه لسوق المستعمل هو الحل المناسب للكثير من المواطنين فاليوم سوف نعرض سيارات هيونداي مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار مناسبة. سيارة هيونداي أزيرا 2013 متواجدة السيارة هيونداي موديل أزيرا إصدار عام 2013 Hyundai Azera بمدينة وادي الدواسر بالسعودية.

عداد ممشى السيارة هيونداي يسجل 250,000 كيلو متر.

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أزيرا أوتوماتيك.

الدهان الخارجي للسيارة أزيرا باللون الفضي.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

متاح بالسيارة عدة وسائل الراحة منها فتحة سقف والفرش بالسيارة قماش كما متواجد ايضاً فرش جلد، مرايات ضم وإغلاق كهربائية، بها النظام الذكي لركن السيارة كل ذالك يعطيك الإحساس المتزتيد بالراحة أثناء السواقة.

كما أن النوافذ الأمامية والخلفية كهربائية ومزودة السيارة بزجاج فاميه.

نظام الصوت بالسيارة هيونداي أزيرا يشتمل على كلاً من بلوتوث ومشغل اسطوانات ومشغل دي في دي ومبدل اقراص وأيضاً راديو كاسيت وبلوتوث كما متوفر بها مدخل AUX و USB.

متاح بالسيارة الكثير من وسائل الأمان منها حسسات أمامية وخلفية كما بها وسائد جانبية وخلفية للركاب وامامي للسائق.

متواجد بالسيارة ايضاً نظام ايموبليزر ضد السرقة، كما أن نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS،ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

متاح بالسيارة عدة كماليات أخرى فبها جنوط وكشتفات ضباب وقفل مركزي للابواب، وأيضا إنذار وكاميرا خلفية.

يوجد بالسيارة مثبت سرعة ومقاعد كهربائية وسبويار خلفي. يعرض المالك السيارة مقابل 18000 ريال سعودي كاش.

كما يمكن الحصول على السيارة أزيرا بالتقسيط مقابل دفع مقدم 3,000 ريال سعودي ودفع قسط شهري بقيمة 1,000 ريال سعودي. متاح للبيع سيارة هيونداي إلنترا 2015 ماركة السيارة هيونداي موديل إلنترا اصدار 2015 متواجدة بالمدبنة المنورة بالسعودية.

يعرضها المالك للبيع مقابل دفع مبلغ 16,000 ريال سعودي كاش.

ويمكن الحصول عليها بالتقسيط المريح من خلال دفع مقدم بقيمة 6,000 ريال سعودي ودفع قسط شهري بقيمة 1,000 ريال سعودي.

للتواصل مع المالك يمكنك الإتصال على الأرقام التالية. ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك، كما أن وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

السيارة إلنترا ذات لون برونزي.

السيارة قطعت 229,000 كيلو متر فقط. تتمتع السيارة بكافة وسائل الأمان التي تميزها عن غيرها فبها حسسات أمامية وخلفية وبها وسائد هوائية للسائق والركاب؛ كما يتواجد بها نظام ايموبليزر ضد السرقة.

وسائل الراحة المتوفر بالسلامة تستمل على فتحة سقف ومرايات ضم وإغلاق كهربائية المكيف بحالة جيدة ومتوفر بها نظام ذكي لركن السيارة. عمر شويل - جدة سيارات هيونداي مستعملة بالسعودية للبيع بالتقسيط Hyundai - ثقفني

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