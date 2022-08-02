سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية عروض تخفيضات بسوق المستعمل للسيارات

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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة عروض بالسعودية، سوق السيارات في المملكة العربية السعودية تشتهر بوجود بها الكثير من العروض خاصة لو كانت تلك العروض على السيارات المستعملة، ومن أشهر السيارات المنتشرة في المملكة العربية السعودية هي سيارات تويوتا اليابانية من سيارات كامري يارس كورولا وغيرها من فئات مختلفة وطرازات متعددة تناسب كل فرد، وتكون السيارات المستعملة بسعر منخفض وقوية على الطريق، كما أن سيارات تويوتا مستعملة لها مزايا كثيرة من مواصفات الأمان والمحرك القوي كما أن سعرها مناسب وعند شراءها يكون السعر بدون خسارة.

سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية عروض تخفيضات

مع البحث عن سيارات مستعملة ينصح بشراء سيارات تويوتا لإنها قوية على الطريق كما إنها موفرة في الاستهلاك للبنزين، سيارة تويوتا مناسبة لكل مقيم بالمملكة فتابعوا معنا سيارات مستعملة بالسعودية نوعية تويوتا بأكثر من طراز.

سيارة تويوتا بتخفيض بسعر 1000 ريال بالمملكة

بسعر مخفض سيارة تويوتا كورولا طراز 2013 مستعملة معروضة حديثا للبيع سيارة بحالة جيدة، مالك السيارة يرغب في بيعها لعدم الحاجة مالك واحد للسيارة، عداد الممشى سجل قراءة الأميال التي قطعتها السيارة منذ الشراء قليلة جدا 150 ألف كيلو متر.

الحالة العامة للسيارة لا يوجد بها عيوب فلا يوجد بها رش أو صدمات. القير أو ناقل الحركة أوتوماتيك تحكم عالي في سرعات السيارة من خلال القير. السيارة تحتوي على استمارة فحص جديدة مدون بها أن السيارة سليمة. سعر السيارة تويوتا كورلا 2013 بودي بحالة جيدة يبلغ 1000 ريال كاش. السيارة تويوتا كورولا 2013 أقساط تبلغ نحو 13 ألف ريال. الطلاء الخارجي للسيارة باللون الأبيض بدي وكالة بدون تلف.

سيارة تويوتا كامري مستعملة 2007 بحالة جيدة

للبيع تويوتا كامري مستعملة بحالة جيدة طراز 2007 معروضة للبيع، السيارة بها ناقل حركة بنوعه أوتوماتيك، نوع وقود السيارة البنزين، تعرض السيارة من المالك الأساسي، موتور السيارة على الفحص.