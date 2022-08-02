نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة النترا من 2011 إلى 2014 والأسعار خرافية 100% في المقال التالي

تأتي هيونداي النترا لتقدم تجربة أداء جيدة للمستهلك السعودي، وتحافظ السيارة على مستواها منذ سنوات طويلة وذلك بفضل شركة هيونداي العملاقة التي تواظب على تحديث أسطول سياراتها دائما لاسيما إلنترا بأحدث الإضافات في عالم السيارات في جميع الأصعدة سواء كانت التكنولوجية أو من جانب الأمان وأحدث الأنظمة الخاصة به، وكذلك تضم السيارات الذي من عوامل الترفيه والرفاهية منها رز تشغيل المحرك وإطفاءه وكذلك الشاشة الكبيرة في تابلوه السيارة بجودة عالية واستجابة سريعة للأوامر. سيارات مستعملة النترا من 2011 إلى 2014 والأسعار خرافية 100% هناك سيارة إلنترا موديل 2011 في الشرقية، ممشى السيارة هو 216 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة فحص جديد واستمارة سارية المفعول، حجم المكينة 1600 سي سي.

السيارة تحتوي على زجاج كهربائي وقير اتوماتيكي بالإضافة إلى نظام توفير الوقود ومانع الانزلاق.

حالة بودي السيارة جيدة وبها ملاحظات هي رش في بعض الأماكن.

المحرك بحالة جيدة والمكيف يعمل بحالة بدون ملاحظات، سعر السيارة هو 16 ألف و500 ريال.

السعر قابل للتفاوض مع المشتري الجاد، الموقع القطيف الناصرة. حالات قوية.. سيارات رخيصة إلنترا في السعودية بحالات جبارة وسعر مميز الحالة التالية هيونداي إلنترا في الجوف، ممشى السيارة هو 200 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 16 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض البسيط.

السيارة باللون الأبيض وحالة البودي جيدة بدون ملاحظات على صعيد الشكل.

حالة الكشافات الأمامية بدون ملاحظات لكن حالة الكشافات الخلفية بحاجة إلى التجديد.

كفرات السيارة بحالة ممتازة ولا تحتاج إلى تغيرها إلا في ميعادها المحدد. السيارة المتميزة هيونداي النترا 2013 في السعودية بسعر مفاجأة هناك حالة لسيارة إلنترا 2013 في الرياض، السيارة تعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة أكثر من 100 ألف كيلومتر.

تحديدًا ممشى السيارة هو 405 ألف و429 كيلومتر.

السيارة من المالك الأول وجميع مشمولاتها متواجدة.

وفي الوقت نفسه السيارة مرشوشة بالكامل وسبب الرش أن القديم كان تلف من الشمس.

كذلك هناك ملاحظات في السيارة هي صدمة في الرفرف الأمامي يمين.

وأخرى في الصدام من الخلف جهة اليسار وتم علاج جميع الملاحظات.

سعر السيارة هو 16 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة النترا من 2011 إلى 2014 والأسعار خرافية 100% - ثقفني

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