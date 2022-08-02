نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا كامري ب500 ريال على خمس سنوات اقوي عروض التقسيط بالمملكة من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
تقسيط تويوتا كامري 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل هي موضوع مقالنا اليوم، حيث أن شركة عبد اللطيف جميل هي واحدة من الشركات الأعلى مصداقية داخل المملكة العربية السعودية والتي لها السبق في تقديم السيارات الجديدة إلى المشترين بأسعار تنافسية وعروض تقسيط مميزة، كما أن سيارة تويوتا كامري الجديدة موديل 2022م هي من أفضل السيارات التي تم تقديمها من شركة “تويوتا” اليابانية وسنوضح كل التفاصيل بخصوص السيارة في الآتي.
تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل
كان عرض التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا كامري الجديدة موديل 2022م يشمل فترة سداد مدتها تصل إلى خمس سنوات وبدفعة أولية قدرها 61 ألف و216 ريال سعودي والدفعة الأخيرة من سعر السيارة يبلغ 39 ألف و560 ريال سعودي، ويبلغ قيمة القسط الشهري من سعر السيارة حوالي 500 ريال سعودي أما سعر السيارة الكلي فهو حوالي 86 ألف ريال سعودي.
المميزات التي تتميز بها سيارة تويوتا كامري 2022
- تتميز السيارة بوجود عدد كبير من المميزات الاختيارية المتطورة.
- مقصورة السيارة الداخلية تتميز بأنها راقية ومصنوعة من مواد عالية الجودة وفاخرة.
- معدل استهلاك السيارة من البنزين اقتصادي إلى أقصى حد وخاصة مقارنة بالسيارات التي من نفس فئتها السعرية.
- هيكل السيارة الخارجي جذاب ومناسب للكثير من الفئات الشبابية.
محرك سيارة تويوتا كامري 2022
تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته اللترية تبلغ 3.5 لتر (3500 سي سي) ويتكون من أربع أسطوانات وقوة دفع السيارة تبلغ 302 حصان وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 267 نيوتن لكل متر، ويقترن الموتور بناقل حركة يعمل أوتومتيكيًا ويتكون من ثماني سرعات مختلفة.
عيوب سيارة تويوتا كامري 2022
بالرغم من إمكانيات السيارة المتطورة إلا أنه يتوجب علينا إعلامكم بالعيوب والمشاكل التي عانى منها بعض مستخدمي السيارة والتي من بينها:-
- بالنسبة إلى محرك السيارة فمن أهم عيوبه أن تسارع بطيء أقرب منه إلى المتوسط.
- حجم وضع الرأس في مقاعد الصف الخلفي ضيق نوعًا ما وغير مريح نسبيًا.
- لا يوجد الكثير من التغييرات في موديل السيارة للعام الحالي.
- سعة الحقيبة الخلفية ضيقة قليلًا مما لا يسمح باستيعاب قدر كبير من الحقائب.
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