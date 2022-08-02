نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة كيا وتويوتا موديل 2015 للبيع بأرخص أسعار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كيا وتويوتا موديل 2015 للبيع بأرخص أسعار في السعودية، تتوفر بمدينة الباحة للبيع سيارة تويوتا يارس مستعمل موديل 2015 قطعت ممشى 280 ألف كم، السيارة بحالة ممتازة قير وماكينة + بودي مرشوش على نظافة، محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي بقوة تبلغ 84 حصان والقير أوتوماتيكي. المواصفات: عدد 2 وسائد هوائيه، مقاعد قماش، نظام حماية ضد السرقة، تكييف يدوي، اتصال usb + مشغل cd + مدخل AUX، جنوط مقاس 14 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال والبيع قريب.

سيارات مستعملة 2015 للبيع في السعودية

تتوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2015 قطعت ممشى أكثر من 270 ألف كم، محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة تبلغ 120 حصان والقير أوتوماتيكي، السيارة تعرضت لصدمة بالوجهة وتم تغيير كل القطع وكالة، باقي السيارة على الشرط محركات وشاص وقد وصل أعلى سوم إلى 25 ألف ريال. المواصفات: جنوط 15 بوصة، مقاعد مخمل بتحكم كهربائي، مكيف يدوي، نظام تثبيت سرعة، قفل مركزي سنترلوك، منافذ للشحن والطاقة، تحكم من طارة القيادة، 4 مكبرات الصوت، بالاضافة إلى صندوق خلفي كهربائي.

تتوفر للبيع سيارة كيا سورينتو مستعمل موديل 2015 قطعت ممشى أربعمائة ألف كم، محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي بقوة تبلغ 174 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة من المالك الاول تشكو من صوت في الماكينة قد تحتاج إلى ضبط تاكيهات، أما الباقي محركات وعضلات وتكييف كلها على الشرط. المواصفات: حساسات خلفية للمساعدة على الركن، جنوط مقاس 17 بوصة، مقاعد مخمل، منافذ للشحن والطاقة، مكيف يدوي، أبواب شفط. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 17 ألف و300 ريال.

سيارات مستعملة بسعر رخيص

تتوفر بمدينة حائل للبيع سيارة جيلي امجراند مستعمل 2015 فئة فل كامل قطعت ممشى 245 ألف كم، محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي بقوة تبلغ 162 حصان والقير أوتوماتيك. السيارة من المالك الثاني كافة المحركات علي الشرط + تم عمل جميع الصيانات بالوكالة + السيارة فحص جديد واستمارة سارية. المواصفات: حساسات أمامية وخلفية، عدد 6 وسائد هوائية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 بوصة، فتحة سقف، نظام تثبيت سرعة، تكييف أوتوماتيك، بلوتوث. وصل أعلى سوم على السيارة إلى خمسة عشر ألف ريال.