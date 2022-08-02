نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات للبيع بسعر يبدأ من 12 ألف ريال وحتى 20.000 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار سيارات منخفض السعر، يختلف الكثيرون من الأفراد في الحصول على السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة، فالبعض يود امتلاك سيارات فارهة وذات سعر مرتفع، والبعض الأخر يفضل امتلاك سيارة تكون بسعر رخيص لتناسب احتياجاته، يحتاج كل مواطن أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية لامتلاك سيارة بسعر منخفض، ولأن سعر السيارات الجديدة مرتفع، فيبحث الجميع عن أرخص سيارات بسعر مناسب، وهناك سيارات تحت سعر 20 ألف ريال، فبخطوات بسيطة سوف تمتلك سيارة أحلامك والتي سوف تساعدك في التنقل بين المملكة بكل سهولة ويسر، وبإجراءات بسيطة سوف تحصل على سيارتك في الحال.

أرخص سيارات مستعملة تبدأ من 12000 وحتى 20 ألف ريال

عند التقديم لاقتناء سيارة مستعملة كل ما يشغل بال الفرد هل السيارة بحالة جيدة، وكيف يتأكد من ذلك، وهل يوجد بها كافة المواصفات التي يحلم بها وتساعده على الأمان والسلامة له ولجميع أفراد أسرته، وهل المساحة الداخلية وكماليات السيارة مناسبة، ولذلك سوف يتم تقديم تفصيل للسيارات المعروضة، كما أنه يمكنك اقتناء سيارات مستعملة لأحدث موديل للتنازل بدون مقابل في السعودية، وسوف تقوم بدفع باقي الأقساط الشهرية بدون أي شروط أو متطلبات، وسوف تمتلك السيارة بإجراءات بسيطة.

كيا سيراتو 2012 بسعر 20 ألف ريال

السيارة مستعملة لمدة 10 سنوات، وهي سيدان ومتواجدة في مكة المكرمة، وعدد المسافة المقطوعة بها داخل المملكة 200 ألف كيلو، وأوتوماتيك، لونها رمادي، ومعاها شهادة من الجبر، وهي بحالة جيدة واستعمال شخصي، وليس بها سوى عيب في المكيف فيوجد به تسريب، ويمكنك الاتصال برقم البائع حتى تحصل على السيارة بالسعر المعروض.

كيا موهافي 2011 بسعر 19 ألف ريال

من السيارات المعروضة هي سيارة كيا 2011 لونها أزرق، عائلية، وأوتوماتيك، وعدد خطوات السير الخاص بها من 180 ألف كيلو وحتى 189 ألف كيلو، ومتواجدة في جبيل، ويمكنك التقديم لطلب السيارة للبيع من خلال رقم الهاتف المحمول التابع لها.

هيونداي إلنترا 2015 بسعر 18 ألف ريال

متوفر سيارة موديل 2015 بسعر مميز وحصري للأفراد، ومن أهم المواصفات للسيارة أنها أوتوماتيك، وسيدان ومتواجدة في الرياض، لونها أبيض، والمسافة المقطوعة بها من 120 ألف كيلو وحتى 129 ألف كيلو، ويوجد بها إضاءات للضباب، وكفرات جودير، ومروحة تبريد وترمبه.

نيسان صني 2011 بسعر 13.000 ريال

السيارة لونها فضي سيدان وأوتوماتيك، وعدد المسافة المقطوعة بها د اخل المملكة من 180 ألف كيلو حتى 189 ألف كيلو، موديل 2011، ومتواجدة في الرياض، ولكنها ذات استمارة منتهية، والفحص الخاص بها منتهي.

تويوتا كورولا 2013 بسعر 12.000 ريال

هي سيارة مستعملة لونها أبيض، وهي سيدان ومتواجدة في حفر الباطن، أوتوماتيك، والممشي يصل حتى 196 ألف كيلو، ويوجد بها زجاج كهربا، كما أنه متواجد تحكم بالمرايا، بحالة نظيفة، كما أنها تحتوي على تكييف، والوقود بها بنزين.