نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بمحركات ديزل مستعملة في السعودية موفرة بسعر 12 ألف فيما فوق في المقال التالي

سيارات بمحركات ديزل مستعملة في السعودية الموفرة والتي لاقت أستحسان عملائها ومستخدميها، فهي توفر الكثير من المال ولا تجهد السيارة في كثرة المشاوير والرحلات الطويلة، نعرض لكل مواطن أو مقيم في السعودية سيارات ديزل مستعملة بأسعار رخيصة تبدأ من 12 ألف ريال فيما أعلي بحالات ممتازة مع صور السيارات على الطبيعة ومواصفاتها والممشى المقطوع على النحو التالي. سيارات بمحركات ديزل مستعملة تويوتا أفالون موديل 2003 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم عائلية، تأتي بمحرك ديزل قوي يسع 3500 سي سي ويقدم قوة 280 حصان وعزم دوران 344 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة محايل عسير بمنطقة النماص.

السيارة بحالة ممتازة لا تشتكي من أعطال أو حوادث سابقة.

أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مكيف، فتحة سقف، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مثبت سرعة، نظام ملاحة، نظام مانع انغلاق الوقود، شاشة وسائط.

سعر تويوتا أفالون مستعملة في السعودية 15 ألف ريال. رينو سيمبول موديل 2016 مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم، تأتي بمحرك سعته 1600 سي سي وينتج قوة 100 حصان وقوة عزم دوران 145 نيوتن. متر، والناقل الحركي له أوتوماتيك وله أربع أسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 140 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الجبيل بمنطقة الجبيل البلد.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج، لا توجد حوادث سابقة.

تحتوي على شاشة وسائط تعمل باللمس، نظام ملاحة، مثبت سرعة، كاميرا مراقبة خلفية، حساسات ركن، نظام مانع انغلاق الفرامل، سنتر لوك، مصابيح ال اي دي، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري.

سعر رينو سيمبول مستعملة في السعودية 19.500 ريال. هيونداي اكسنت موديل 2017 مستعملة تأتي بمحرك ديزل يسع 1600 سي سي مع ناقل حركة أزتوماتيك ذو أربع أسطوانات وست سرعات، تنتج قوة 110 حصان وقوة عزم دوران 145 نيوتن. متر.

يسع 1600 سي سي مع ناقل حركة أزتوماتيك ذو أربع أسطوانات وست سرعات، تنتج قوة 110 حصان وقوة عزم دوران 145 نيوتن. متر. عدد المسافات التي قطعتها السيارة 92 حصان.

موقع تواجد السيارة في مدينة الباحو بمنطقة وسط البلد.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا.

الدهان أصلي.

تحتوي على ميزة الدخول بدون مفتاح، قفل مركزي، كاميرا مراقبة خلفية، راديو، بلوتوث، وسائد هوائية، نظام ملاحة دقيق، أضوية ال اي دي، مثبت سرعة، مكيف.

سعر هيوندا اكسنت مستعملة في السعودية 24 ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات بمحركات ديزل مستعملة في السعودية موفرة بسعر 12 ألف فيما فوق - ثقفني

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