عملاقة القوة والجاذبية..تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة في الأسواق بمواصفارت وسعر ولا في الاحلام

تويوتا فورتشنر 2023 التي أعلنت عنها تويوتا إحدى الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات متعددة القطاعات والتي حققت أعلى مبيعات عن الفترة الزمنية السابقة، حيث أطلقت تويوتا كلا من هذه السيارة وتم تقديم الجيل الأول من Toyota Fortuner بين عامي 2005 و 2015، تم تقديم الجيل الثاني في عام 2015 وما زال مستمراً حتى اليوم قامت تويوتا بإجراء العديد من التحسينات على السيارة لجعلها أكثر متانة وقوة بتصميم قوي يزيد من قوة وجاذبية مظهرها، وسنزودك بمعلومات عن مواصفات ومميزات وسعر فورتشنر 2023

مواصفات تويوتا فورتشنر 2023

تبرز هذه السيارة بسبب تصميمها الداخلي الفسيح لذلك نستنتج أنها واحدة من السيارات المفضلة للعائلة.

يتم رفع السيارة عن سطح الأرض مع وجود مساحة كافية لتكون مناسبة لجميع التضاريس.

لا يتأثر أداء محرك Toyota Fortuner 2023 بوجود نظام التحكم في المناخ.

تبلغ سعة صندوق السيارة 715 لترًا.

يحتوي خزان الزيت العطري على سعة كبيرة جدًا.

على الطرق الوعرة والتضاريس الصخرية فإنه يوفر أعلى وأفضل النتائج.

منظم السرعة للتحكم في حركة المرور على الطرق الوعرة.

يوجد محركان V6 سعة 2.7 أو 4.0 لتر مع قوة سحب متكاملة يولد 234 حصاناً مع اقتران 376 نيوتن متر.

صندوق علاقات 6 أوتوماتيكي.

تحتوي تويوتا فورتشنر 2023 على 7 مقاعد جلدية بالداخل. يمكن أن تستوعب سبعة بالغين ولديها مساحة كافية لراحة الركاب.

شاشة 8 بوصة متوفرة، يدير أيضًا Android Auto و Apple CarPlay.

شاشة 8 بوصة متوفرة، يدير أيضًا Android Auto و Apple CarPlay. ثلاث وسائد هوائية، المصابيح الأمامية إلى LED

طول جان 17 أو 18 جنيها.

تتميز السيارة بعدة أساليب قيادة متطورة وفريدة من نوعها.

المظهر الجديد لسيارة تويوتا فورتشنر 2023 له العديد من الميزات الأخرى

الخصائص الرئيسية لتويوتا فورتشنر 2022 اليابانية

نظرًا لوجود الفرامل المانعة للانغلاق تتميز الفئة الأولى من المركبات بعدة ميزات أمنية. بالإضافة إلى ذلك لديها تقنية الاستقرار عن طريق الساحل ونظام للتحكم في استقرار السيارة. تحتوي السيارة أيضًا على وسائد هوائية للسائق والراكب مع تقنية مقاومة الإمالة.

سعر تويوتا فورتشنر 2023

يمكن شراء السيارة بهذه الأسعار من خلال التجار وفي السوق المفتوحة: