انت الان تتابع خبر. حبيبة المصريين.. أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بعد الزيادة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حازت السيارة المميزة “هيونداي” اكسنت RB موديل 2023 على إقبال فئة عريضة فى الشارع المصري ، وقد شهدت اكسنت RB تغييرات كبيرة فى القائمة السعرية على جميع الفئات المتوفره فى السوق والتى قدرت بـ 5 الاف جنيه.
مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023
وتعتمد تحفة “هيونداي” اكسنت RB موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء فقط، والتي تتكون من 4 سرعات تعمل بتقنية الجر الأمامي .
شوف الاسعار الجديدة للسيارة اكسنت RB موديل 2023
أول فئة: “اوتوماتيك” بسعر 310 ألف جنيه بدلًا من 305 الاف جنيه.
ثاني فئة: “اوتوماتيك” بسعر 320 ألف جنيه بدلًا من 315 ألف جنيه.
ثالث فئة: “اوتوماتيك” بسعر 330 ألف جنيه بدلاً من 325 ألف جنيه.
رابع فئة: “اوتوماتيك” بسعر 340 ألف جنيه بدلاً من 335 ألف جنيه.
خامس فئة: “اوتوماتيك” بسعر 350 ألف جنيه بدلاً من 345 ألف جنيه.