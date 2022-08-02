انت الان تتابع خبر. حبيبة المصريين.. أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بعد الزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حازت السيارة المميزة “هيونداي” اكسنت RB موديل 2023 على إقبال فئة عريضة فى الشارع المصري ، وقد شهدت اكسنت RB تغييرات كبيرة فى القائمة السعرية على جميع الفئات المتوفره فى السوق والتى قدرت بـ 5 الاف جنيه.

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتتميز السيارة “هيونداي” اكسنت RB موديل 2023 على بإحتواءها على باقة رائدة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة ومنها، فرامل ABS و EBD، وفتحة سقف كهربائية للاعلى تجهيزًا، بالاضافة إلى مرايات جانبية بتحكم كهربائي مدعومة باشارات ضوئية، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعتدد الاستخدام، وقفل مركزي للابواب